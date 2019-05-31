Зеленский «увилил» главу Антитеррористического центра. Новости политики

Президент Владимир Зеленский уволил Виталия Маликова с постов замглавы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при спецслужбе

Соответствующие указы №343/2019 и №342/2019 опубликованы на сайте главы государства, передает «ДС».

«Освободить Маликова Виталия Владимировича от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины», — говорится в тексте первого указа.

«Уволить Маликова Виталия Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины», — написал Зеленский во втором указе.

Напомним, Зеленский в указе №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента сделал ошибку в своей фамилии: вместо мягкого знака после после буквы «с» в украинской версии фамилии Зеленский — Зеленський — президент написал букву «б».

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