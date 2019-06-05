Зеленский: Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта — новости политики

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Владимир Зеленский также отметил, что европейская интеграция является гарантией независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста.

Владимир Зеленский и Дональд Туск / REUTERS

Членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском, сообщает Администрация президента на странице в Twitter.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве», — цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Глава государства также отметил, что европейская интеграция является гарантией независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста.

«Европейская интеграция – это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста», — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе согласовали дату проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве — 8 июля 2019 года.

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