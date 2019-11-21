Зеленский сменил состав Комиссии при президенте по помилованию — Новости политики

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Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии при президенте по вопросам помилования УНИАН

Президент Владимир Зеленский сменил состав Комиссии при президенте Украины по вопросам помилования

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Соответствующий указ № 855/2019 размещен на сайте главы государства.

Зеленский ввел в персональный состав комиссии следующих лиц: первый заместитель директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Дмитрий Журавлев, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, начальник Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Василий Коробко, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Кроме того, Зеленский вывел из состава комиссии исполнительного директора общественной организации «Экспертный центр по правам человека» Юрия Белоусова, начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Александра Крикушенко, заместителя министра юстиции Ивана Лищину.

Как известно, 21 августа Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, сократив его численность на четыре человека.

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