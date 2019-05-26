Зеленский слямзил речь на форуме по инновациям, — СМИ (ФОТО). Новости политики

Речь президента Владимира Зеленского на iForum-2019 в Киеве оказалась плагиатом

Об этом в Facebook написал один из представителей Украинского киберальянса Шон Таунсенд, информирует «ДС».

Слова Зеленского на iForum напоминают текст из книги The Future, Declassified писателя Мэтью Барроуза.

«Как когда-то Библия Гутенберга, сегодняшние интернет и социальные сети запустили процесс долгой революции. В Африке количество абонентов сотовой связи с 2002 году каждый год увеличивается вдвое, причем в основном это пользователи смартфонов, получающие возможность выходить в интернет. Наименее развитые страны вырываются вперед в таких сферах, как онлайн-банкинг, отчасти потому, что отделений банков немного и мобильный банкинг занимает эту нишу». Где-то я уже что-то подобное недавно читал, причем в том же самом порядке. В пределах одной страницы», — написал Таунсенд в соцсети.

UAPortal уточняет, что в комментариях начали шутить над президентом и посыпалась критика в его адрес.

«Оказывается, речь Зеленского на iForum была плагиатом. Вот, на одной странице книги The Future, Declassified — Гутенберг, Африка, мобильный банкинг. Зеленский только добавил неповторимого блатного шарма. Заметил плагиат Шон Таунсенд», — отметил пользователь Facebook Николай Гудкович и в качестве доказательства опубликовал скрин страницы указанной книги.



Напомним, новый президент Владимир Зеленский принял участие в іForum-2019 по инновациям в Киеве 23 мая.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник