Зеленский: сейчас, после нескольких лет войны, украинцы стали сильнее — новости политики

Выступая перед военнослужащими, президент отметил, что сегодняшний праздник действительно великий день для Украины.

Владимир Зеленский во время посещения штаба на Донбассе / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас, после нескольких лет войны, украинцы стали сильнее.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время рабочей поездки в Донецкую область, где поздравил всех воинов с Днем защитника Украины.

Выступая перед военнослужащими, президент отметил, что сегодняшний праздник действительно великий день для Украины.

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«День отважных, бесстрашных и непобедимых воинов, мужчин и женщин со всех уголков нашей независимой Украины, настоящих национальных героев, которые ежедневно защищают нашу Родину, защищают ее независимость и суверенитет», — подчеркнул он в своем выступлении.

Президент заявил, что до начала войны на Донбассе в 2014 году украинцы ошибочно чувствовали себя в безопасности. «Такое явление, как война, казалось нам чем-то очень далеким. Чем-то из книг и кинофильмов. Давним воспоминанием из рассказов наших дедушек и прадедов. В это время государство или мало, или совсем не заботилось о собственной армии. Мы слышали новости о вооруженных конфликтах в мире, однако были уверены: нас это никогда не коснется», — сказал Зеленский.

Президент выразил сожаление, что за осознание масштабов катастрофы от этой недальновидности наше государство заплатило потерей жизней тысяч людей и контроля над частью территории.

«Аннексированный Крым и начало войны на Донбассе. Ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов — это все была действительно шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной страны», -отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие события для любой страны являются историческими и определяющими.

«Такие моменты являются моментами истины. Когда у целого народа есть только два пути. Первый — сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или родиться во второй раз. Вопреки всем. Назло всем врагам. Встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: «Нет, не дождетесь». Мы выбрали именно этот путь», — отметил глава государства.

«Сегодня мы намного сильнее. Юные парни и девушки, которые еще вчера пошли защищать Неньку без бронежилетов и в кроссовках, сегодня — возмужавшие, закаленные и ловкие рыцари, которые стоят на страже национальной безопасности Украины. Наша Конституция гласит, что Украина независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами — с нашими защитниками», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил: «собственно, единственное, что сегодня должен сказать и президент, и каждый украинец — это просто спасибо! За вашу отвагу и доблесть. За характер, за дух, за свободу, за выдержку. За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо».

Как сообщал УНИАН, Зеленский посетил передовую в зоне проведения ООС и вручил военнослужащим государственные награды.

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