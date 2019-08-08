Зеленский рассказал о легализации азартных игр в Украине, земельной реформе и инвестициях

Фото: president.gov.ua

Президент Украины выступил на украинско-турецком бизнес–форуме в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа выступил на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле. Он сделал несколько важных заявлений.

Также был подписан договор о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турецкой Республики и Торгово-промышленной палатой Украины. Этот документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.

О легализации азартных игр

По словам украинского лидера, он намерен сделать легальным игровой бизнес, но на определенных условиях.

— Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров, — сказал он.

О земельной реформе в Украине

Зеленский заявил, что в до конца 2019 года в Украине будет проведена земельная реформа, которая позволит создать рынок земли уже в следующем году.

— В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов га, которая является лучшей в мире по качеству, — сказал он.

По его словам, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности «Онур».

— Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями, — сказал он президент Украины.

О турецких инвестиция

Зеленский ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП в год, а для этого надо активно привлекать инвесторов. Одним из них он видит Турцию.

— Мы проведем приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов. Создадим нормальные конкурентные условия на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сфере трудовых отношений и движения капитала, — заявил президент Украины.





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