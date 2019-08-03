Вы здесь: Главная / Политика / Зеленский рассказал, когда состоится его встреча с Трампом. Новости политики

Зеленский рассказал, когда состоится его встреча с Трампом. Новости политики

Политика 03 Авг 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Президент Владимир Зеленский утверждает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне планируется в сентябре 2019 года

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», — сказал глава госсударства, информирует «ДС» со ссылкой на комментарий журналисту «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее сообалось, что 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, а Белый дом уже готовит официальную встречу.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

Кличко ответил на шутку Богдана собственным мемом (ФОТО). Новости политики →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top