Зеленский рассказал, когда состоится его встреча с Трампом. Новости политики

Президент Владимир Зеленский утверждает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне планируется в сентябре 2019 года

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», — сказал глава госсударства, информирует «ДС» со ссылкой на комментарий журналисту «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее сообалось, что 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, а Белый дом уже готовит официальную встречу.

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