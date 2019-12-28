Зеленский рассказал, где отметит Новый год — Новости политики

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Президенту на несколько дней еще придется вернуться в Киев, но перед праздником он снова приедет на Прикарпатье.

Владимир Зеленский отметит Новый год на Прикарпатье / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, осуществил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Общаясь с журналистами, он признался, что там и встретит Новый год.

Президенту на несколько дней еще придется вернуться в столицу, но перед праздником он снова приедет на Прикарпатье, где и отпразднует Новый год. Об этом он рассказал во время брифинга после открытия моста через реку Чечва, пишет 24 канал.

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«Не скажу, где именно. Буду встречать Новый год здесь, но сначала еще должен вернуться в Киев», – рассказал Владимир Зеленский.

Позже он добавил, что, вероятнее всего, это будет Буковель.

Ранее ряд СМИ писали, что Владимир Зеленский будет встречать Новый год в государственной резиденции «Синегора» на Прикарпатье. Там, в частности, праздновали начало нового года Петр Порошенко и Виктор Янукович.

Кроме президента и жены, в «Синегору» приедет глава АП Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. Также приглашены все заместители главы ОП со своими женами. Пока под вопросом, приедет ли туда премьер Алексей Гончарук.

Кроме того президент Украины Владимир Зеленский традиционно поздравит украинцев с Новым годом 2020. Увидеть его можно будет по телевизору 31 декабря в 23:55.

Напомним, что в 2018 году за минуту до Нового года Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и заявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

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