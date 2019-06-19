Зеленский проводит встречу с членами наблюдательного совета «Ялтинской европейской стратегии»

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 июня, встретился с членами наблюдательного совета «Ялтинской европейской стратегии»

Об этом говорится на сайте главы государства, пишет Depo.ua.

«Глава государства ознакомил представителей YES с ключевыми приоритетами его деятельности, в числе которых – установление мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановление территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечение условий успешного развития страны», – отмечают в ведомстве.

Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию и Германию. По его словам, основное внимание во время переговоров уделялось прекращению войны на Донбассе и возвращению украинских пленных, в частности моряков.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня состоится встреча Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию.

«Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время», – добавил он.

Президент сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран – участниц «нормандского формата».

Он также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона.

Также был обсужден вопрос проведения в сентябре 2019-го очередной, 16-й ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии».

«К сожалению, пока что эта встреча снова состоится не в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорое возвращение в украинскую Ялту», – заявил президент.

Напомним, вчера, 18 июня, Зеленский встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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