Зеленский примет участие в саммите Украина — ЕС 6 октября — новости политики

Выступление Владимира Зеленского на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Украина — ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

«Это будет первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном «живом» формате с начала пандемии Covid-19. Делегацию Украины на саммите возглавит президент Владимир Зеленский, делегацию ЕС — президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен», — говорится в сообщении.

Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии Covid-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Отдельное внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

«На полях саммита планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, в частности поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений», — добавили в ОП.

Также планируется подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком, предусматривающие привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию «Укрпочты».





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