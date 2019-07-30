Зеленский примет участие в дебатах Генеральной ассамблеи ООН — новости политики

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74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 17 сентября.

Зеленский планирует посетить Нью-Йорк в сентябре для участия в дебатах Генеральной ассамблеи ООН / фото.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Нью-Йорк в сентябре для участия в дебатах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«В сентябре планируется визит президента Украины в США для участия в дебатах мировых лидеров Генассамблеи ООН», — сообщили в пресс-службе.

Как известно, 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 17 сентября 2019 года, 24 сентября — первый день дебатов на высоком уровне.

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