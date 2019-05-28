Зеленский поздравил Гитанаса Науседу с победой на выборах президента Литвы — новости политики

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Президент Украины провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литовской Республики.

Иллюстрация / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с убедительной победой на выборах.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент пожелал Науседе успехов в развитии литовского государства.

Он также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.

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Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, была подтверждена обоюдная настроенность на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.

Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

Как сообщает Delfi, по данным из всех 1972 избирательных участков на выборах президента в Литве лидирует политик и экономист Науседа (876 749 голосов избирателей, или 65,86%), за экс-министра финансов Ингриду Шимоните проголосовали 437 399 избирателей, или почти 32,86%.

Как сообщал УНИАН, второй тур выборов главы государства состоялся в Литве 26 мая.

В целом за пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов.

Глава государства избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд.

С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

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