Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинцев — новости политики

цей матеріал доступний українською

Всех бывших «узников Кремля» из аэропорта отвезут в больницу «Феофания».

Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинских политзаключенных и моряков / фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинских политзаключенных и моряков.

Читайте такжеОбмен пленными между Украиной и РФ: официальный список украинцев, которые возвратились на родину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил в аэропорту «Борисполь» после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

«Я всех поздравляю с возвращением наших героев», — отметил он.

Президент также поблагодарил всю рабочую группу, причастную к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

«Что касается ребят — сейчас они поедут в «Феофанию»… У нас есть рабочая группа, и все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы важные для них — мы все это сделаем», — пообещал Зеленский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник