Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинцев — новости политики

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Всех бывших «узников Кремля» из аэропорта отвезут в больницу «Феофания».
Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинских политзаключенных и моряков / фото president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинских политзаключенных и моряков.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил в аэропорту «Борисполь» после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.
«Я всех поздравляю с возвращением наших героев», — отметил он.
Президент также поблагодарил всю рабочую группу, причастную к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
«Что касается ребят — сейчас они поедут в «Феофанию»… У нас есть рабочая группа, и все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы важные для них — мы все это сделаем», — пообещал Зеленский.
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