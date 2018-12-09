Зеленский показал как бороться с коррупцией — Бизнес.Медиа

11:17 | 09.12.2018

фото — Зеленский

Главный актер фильма «Слуга народа» и украинский комик Владимир Зеленский опубликовал новый отрывок из фильма. В нем показаны теледебаты где главный герой в прямом эфире рассказывает как бороться коррупцией. Об этом сообщает интернет-издание «Бизнес.Медиа».

«Где украл туда верни! Вот к примеру наколядовавший министр здравоохранения себе на новый дворец, должен вернуть государству. Мы его конфискуем и переделываем его в больницу для обыкновенных украинцев. Мало того нужно назвать ее в четь в честь коррупционера. Чтоб его дети и внуки ходили и помнили.» — заявил на видео свою версию борьбы с коррупцией в Украине главный герой фильма.

К видео Зеленский призывал подписчиков поделится своими идеями в борьбе с этой проблемой.



Напомним, что 9 декабря в Украине празднуют Международный день борьбы с коррупцией ((International Day Against Corruption).

Данный праздник создан по инициативе ООН. По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП. Поэтому в этот день во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией и каждый год посвященные определенной теме.





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