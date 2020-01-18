Зеленский похвастался подарком из «украинского Нью-Йорка» (фото) — Новости политики

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Президент Украины Владимир Зеленский порадовался подарку — прянику от маленьких украинцев.

Владимир Зеленский / фото REUTERS

Дети из прифронтового поселка Новгородское Донецкой области, которое называют украинским Нью-Йорком, подготовили президенту Владимиру Зеленскому подарок.

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

На фото, опубликованному Зеленским, видно, что ему подарили пряник в форме Украины.

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«Получил подарок от деток из украинского Нью-Йорка. Так и до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины — доказательство того, что местные детишки знают: наша страна целостная, неделимая и единая», − написал он.

Президент сфотографировался с коробкой с открыткой и пряником, чем вызвал нешуточный ажиотаж на своей странице. Украинцы с удовольствием комментируют, кто-то оставляет множество вопросов относительно войны и мира, Гончарука и Порошенко, а кто-то радуется вместе с Зеленским хорошему подарку от детей.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины накануне Дня святого Николая пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе. Артем Кирилюк и Никита Баула раньше мечтали увидеть Владимира Зеленского, и их желание сбылось. Он пригласил их в свой кабинет, чтобы показать, где и как работает. Маленькие гости расспрашивали его о съемках в кино и трудно ли руководить страной.

Кроме того, ранее украинские скауты передали главе государства Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира. Эта акция состоялась в рамках почетной миссии, которую пластуны проводят ежегодно.

Новгородское — поселок городского типа Донецкой области, подчинен Торецку. Расположен на реке Кривой Торец в 10 км от Торецка и в 38 км от Донецка.

До 1951 года он носил название Нью-Йорк.

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