Зеленский обратился к Генштабу с требованием повысить интенсивность оборонной реформы — новости политики

Зеленский призвал Генштаб повысить интенсивность оборонной реформы в Украине / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость повышения интенсивности оборонной реформы.
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Об этом Зеленский заявил после заслушивания доклада начальника Генерального штаба — главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в Вооруженных силах, их реформировании и путях решения проблемных вопросов, сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, президент считает необходимым повышать интенсивность внедрения мероприятий оборонной реформы.
«Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ», — отметил Зеленский.
По словам главы государства, необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия. Главным при этом является достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.
«Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране», — отметил президент.