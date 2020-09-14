Зеленский новости — Что ждет Украину — Новости Украины / НВ

14 сентября, 20:55

Цей матеріал також доступний українською

Украина оказалась на развилке, когда происходящее не нравится, а политических инструментов улучшить ситуацию — нет

С высоты 2020 года, который показал слабости политических систем по всему миру, открывается совершенно новый взгляд на то, что собой представляет украинская демократия. Сменяемость власти, которой мы так долго и упорно гордились, нивелируется ее некомпетентностью. А демократичность выборов перевешивается нежеланием власти быть подотчетной избирателям.

Фотографии автомобильных кортежей и чартерных рейсов украинских топ-чиновников — это лишь внешняя часть айсберга украинской политики. Неумение этих самых чиновников вести диалог с обществом, их стремление жить внутренней повесткой закулисья — куда более опасный синдром.

На днях в Берлине прошла встреча политических советников Нормандской группы. Но как же мало мы знаем о том, о чем они говорили. Словно клещами мы вытаскиваем из Андрея Ермака, главы Офиса президента, признания о том, что же Украина пообещала в Берлине и какие обязательства на себя взяла.

На прошлой неделе Ольга Буславец, исполнительница обязанностей министра энергетики, рассказала о преждевременной кончине проекта по закупке сжиженного газа у американской компании Louisiana Natural Gas Exports. Тогда же в американских СМИ появились разоблачения, будто за компанией стоят интересы друзей Рика Перри, бывшего министра энергетики США. Неужели Буславец думает, что можно сказать одно предложение «Проект закончен» и не дать никаких объяснений? Как? Что? Почему? Где Украина будет брать газ?

Правительство Дениса Шмыгаля до сих пор не может определиться со своей повесткой по китайскому направлению. Китайские компании хотят инвестировать в Украину. Дочернее предприятие китайской China Railway Construction Corporation рассматривает возможность строительства зернового терминала в порту Южный. Китайцам интересны Мотор Сич и Харьковский авиационный завод. А Кабмин и ссориться с Китаем не хочет, но и китайские инвестиции не сильно в Украину впускает.

Украинское общество совершенно обоснованно считает, что все эти вещи надо выносить на широкую, публичную дискуссию. Возьмите практически любого украинского экономиста — его весьма затруднит вопрос о том, куда движется экономика Украины. Президент Владимир Зеленский любит повторять как мантру слова о национальном суверенитете и самодостаточности. Но что это значит на самом деле?

Никто не знает.

А вот еще вопрос — что на самом деле происходило со спецоперацией вокруг «вагнеровцев» в Беларуси? Какой спецпрокурор Мюллер должен это расследовать? Что мы должны думать о стратегии безопасности Украины после всего произошедшего?

Подпишитесь, чтобы прочитать целиком

Нам необходима ваша поддержка, чтобы заниматься качественной журналистикой

Первый месяц 1 ₴. Отписаться можно в любой момент

Виталий Сыч, Главный редактор

Друзья, мы вводим платный доступ к части контента НВ.

Мы гарантируем, что на НВ вы не увидите продвижения интересов политиков, бизнесменов и партий. Вы также никогда не увидите тут скрытой коммерческой рекламы, которую называют джинсой.

Спасибо всем, кто читает и поддерживает нас.

Источник