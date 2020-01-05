Зеленский, не афишируя свой отпуск, уехал отдыхать в Оман (ФОТО). Новости политики

Утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане

Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны — города Маската, сообщает «Страна», информирует «ДС».

Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель — один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Ранее сообщалось, что Новый год президент встретил в Гуте, но оттуда он, по данным «Страны» улетел после праздников (а именно — 2 января самолетом из Ивано-Франковска на Киев), а затем, без лишней огласки, вылетел в Оман (государство на Аравийском полуострове).

По данным «Страны», глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.

В распоряжении «Страны» оказались фото Владимира Зеленского, сделанные утром 5 января.

Ранее президен Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством. Позднее спичрайтеров Зеленского обвинили в циничном плагиате.

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