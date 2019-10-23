Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате» (видео) — новости политики

Он добавил, что «нормандская четверка» обсудит, среди прочего, закон об особом статусе Донбасса.

Встреча в «нормандском формате» состоится после прекращения огня и разведения сил на трех участках на Донбассе / фото president.gov.ua

Встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе — Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также после прекращения обстрелов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в комментарии «Сегодня».

«Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия – знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках. На одном участке, вы знаете, в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в «нормандском формате». Другая информация мне просто не известна», — сообщил Зеленский.

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Он добавил, что «нормандская четверка» обсудит, среди прочего, закон об особом статусе Донбасса.

«Пока это было понимание в минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, он уже был принят. Какой он будет – это я уже повторяюсь, но это правда, – какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в «нормандском формате», и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем», — уточнил президент.

Зеленский добавил, что вопрос прекращения войны на Донбассе можно решить путем переговоров.

«Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос. Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят… Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит четверка в «нормандском формате», — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский заявил, что саммит «нормандской четверки» пройдет в ноябре 2019 года.

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