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Зеленский назначил заместителя главы СБУ и руководителей двух региональных управлений — новости политики

Политика 01 Июл 2019
Зеленский назначил заместителя главы СБУ и руководителей двух региональных управлений — новости политики
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Владимир Зеленский назначил начальников управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях.

Владимир Зеленский назначил заместителя главы СБУ / фото УНИАН

Об этом говорится в указе №473/2019 от 1 июля, обнародованном на сайте главы государства.

Другими двумя указами (№474 и №475) Зеленский назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого — начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

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Полковник Нескоромный руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров», пишет Украинская правда. В феврале 2017 года был уволен с должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление «К»).

Александр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области. Был уволен пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ.

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