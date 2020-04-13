Зеленский назначил посла в Албании — Новости политики

цей матеріал доступний українською

Ранее Владимир Шкуров был послом Украины в Греции.

Украина направит нового посла в Албанию / Иллюстрация REUTERS

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Шкурова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Албания.

Читайте такжеРоссия стремится использовать коронавирус для раскола ЕС – постпред Украины в ООН

Соответствующий указ №136/2020 от 13 апреля размещен на сайте главы государства.

«Назначить Шкурова Владимира Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Албания», — говорится в документе.

***Владимир Шкуров — украинский дипломат. С 1996 по 2000 — первый секретарь, советник посольства Украины в Греции; с 2000 по 2001 — главный консультант Главного управления внешней политики Администрации президента Украины; с 2001 по 2003 — советник посольства Украины в Греции; С 2003 по 2005 — Генеральный консул Украины в городе Салоники, Греция; с 2006 по 2009 — заместитель директора — начальник отдела национальных меньшинств и вероисповеданий МИД Украины; сс 2009 по 2010 — советник-посланник представительства Украины при Палестинской Автономии при ПУ в Государстве Израиль;. с 2010 — по 2016 годы — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Греческой Республике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник