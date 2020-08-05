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Зеленский назначил Олега Татарова замглавы Офиса президента — новости политики

Политика 05 Авг 2020
Зеленский назначил Олега Татарова замглавы Офиса президента — новости политики
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Татаров был замначальника Главного следственного управления МВД

112.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы Офиса президента. Об этом говорится в тексте соответствующего указа.

«Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя Офиса президента Украины», — говорится в тексте сообщения.

В пресс-службе Офиса президента заявили, что «в компетенцию Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека»

Олег Татаров — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат. Долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины (во время президентства Виктора Януковича).



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