Зеленский назначил главу миссии при НАТО

Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой Миссии Украины при НАТО.

Как сообщает Укринформ, соответствующий указ №334/2021 опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Галибаренко Наталью Николаевну Главой Миссии Украины при НАТО», — отмечается в документе.

Наталья Галибаренко — украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел с 9 марта 2014 года. С 26 августа 2015 года по 20 июля 2020 года работала послом Украины в Великобритании.

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Миссия Украины при НАТО — дипломатическое представительство при международной организации, основанное с целью обеспечения постоянного сотрудничества Украины с НАТО и участия в Совете Евроатлантического партнерства. Должность главы Миссии была вакантна с августа 2019 года.