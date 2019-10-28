Зеленский назначил главой Киевской ОГА Алексея Чернышова — новости политики

цей матеріал доступний українською
Чернышов — предприниматель и инвестор, родился в Харькове.
Зеленский назначил Чернышева председателем Киевской ОГА / фото — Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышева председателем Киевской областной государственной администрации.
Читайте такжеЗеленский объяснил, почему сменил главу Луганской ОГА
Соответствующий указ № 777/2019 от 28 октября размещен на сайте главы государства.
«Назначить Чернышова Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации», — говорится в документе.
До этого указом № 776/2019 президент уволил Михаила Бно-Айріяна с должности председателя Киевской ОГА.
Чернышов — IT-предприниматель и инвестор. Родился в городе Харьков, там же получил высшее образование.
С 2008 по 2013 — был главой наблюдательного совета Концерна и группы АВЭК. В 2014 году основал инвестиционную компанию VI2 Partners. В 2017 году компания VI2 Partners приобрела долю акций сети супермаркетов «Фуршет» у французского оператора Auchan Group «Ашан Украина».
Как сообщал УНИАН, 20 октября Бно-Айриян заявил, что написал заявление об увольнении с должности председателя Киевской ОГА. В тот день правительство согласовало его увольнение.
Бно-Айриян был назначен председателем Киевской ОГА 10 июля указом президента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter