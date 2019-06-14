Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардии — новости политики

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Также президент назначил первым заместителем командующего Нацгвардии Кондратюка и заместителями — Дзюбу и Лебедя.

Балан назначен указом президента №407 / фото: ngu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии.

Соответствующий указ № 407/2019 от 13 июня размещен на сайте главы государства.

Зеленский рядом указов сначала освободил Балана от выполнения обязанностей командующего Национальной гвардии и освободил его от должности заместителя командующего Национальной гвардии. После этого президент назначил Балана командующим Нацгвардии.

Также Зеленский освободил Олега Кулика с должности заместителя командующего Национальной гвардии и назначил первым заместителем Владимира Кондратюка и заместителями — Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил Сергея Дейнека председателем Государственной пограничной службы Украины.

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