Зеленский добрался до экономики и шокировал заявлением: «Украина должна стать магнитом»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что совсем скоро экономика Украины пойдет вверх. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре, передает Politeka.

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Украинский президент отметил, что стремительно вырастит ВВП — до 5-7% в год. Для выполнения данного прогноза, новое правительство уже этой осенью проведет ряд необходимых реформ. В результате Украина должна стать «магнитом» для иностранных инвесторов, рассказал президент.

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Зеленский считает, что у его команды есть возможность, благодаря которой можно будет обеспечить стране настоящие перемены. Глава государства рассказал, что должно сформироваться новое правительство, и нужно выбрать порядочного генпрокурора.

«Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся», — отметил президент.

Зеленский сообщил, что в инфраструктуру Украины будет вложено около 20 миллиардов долларов.

Напомним, Зеленский запланировал нечто грандиозное на День Флага.

Как сообщал Знай. ua, у Зеленского могут легализовать огнестрельное оружие.

Также Знай. ua писал, что Трюдо пообещал Зеленскому то, чего ждала вся Украина.

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