«Зеленая» тревога. Европа замерла на пороге новой экологической эры | Экономика | Baltnews

У Евросоюза нет ясного представления о том, как будут меняться мировая экономика и геополитика по мере постепенного отказа от использования экологически «грязных» нефти и газа.

Борьба с потеплением климата уже вносит коррективы в международный расклад сил, вычеркивая, например, США из списка глобальных энергетических гегемонов и делая малые небогатые восточноевропейские страны еще более зависимыми от Брюсселя и Западной Европы.

Но каких перемен еще следует ожидать, каковы будут последствия декарбонизации мировой экономики, предсказать пока никто не берется. Но и вряд ли рано говорить о грядущих переменах и пытаться их просчитать, как считают многие. Глобальные сдвиги уже происходят, не суля ничего особенно привлекательного многим странам и регионам мира.

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Если не считать, конечно, смягчение последствий глобального потепления, которое, как полагают ученые, станет результатом беспрецедентных по стоимости, усилиям и потерям затрат на снижение выбросов парниковых газов.

Что ожидает государства, живущие от торговли нефтью и не имеющие значимого промышленного потенциала, чем займутся международные нефтедобывающие и перерабатывающие корпорации, сколько миллионов людей потеряет рабочие места в результате отказа цивилизации от сложившейся структуры мировой экономики, построенной на использовании углеводородного сырья?

И чем займутся все эти многочисленные нефтяники, высококвалифицированные рабочие нефтеперерабатывающих заводов, экипажи танкеров, работники бензоколонок? Или, скажем, в каком положении окажутся малые и небогатые постсоветские страны Европы, энергетика которых основана на сжигании топлива, ныне фактически объявленного вне закона? На все эти и другие многочисленные вопросы ни у кого нет ответов.

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Солнце, ветер и вода проблемы энергообеспечения не решают

Странам Евросоюза приходится отказываться от работающих на угле (или сланце в случае с Эстонией) и мазуте электростанций в условиях отсутствия эффективной альтернативы.

Совершенно очевидно, что широкое использование экологически чистых «солнечных» электростанций требует задействования больших площадей, которые можно покрыть солнечными панелями.

Желательно еще, естественно, чтобы солнечных дней в году было побольше. Ветрогенераторы также требуют пространства, ну и более или менее постоянных ветров. И первое и второе не очень годится для стран с небольшой территорией и не самым теплым климатом. То есть таких, как Эстония.

Гидроэлектростанции выглядят неплохо как один из вариантов решения проблемы энергообеспечения, да вот только достаточно крупными реками могут похвастаться далеко не все европейские страны.

Кроме того, природоохранные организации не дремлют и готовы «побить камнями» любой энергетический проект, имеющий целью перегородить какую-нибудь речку. Атомная энергетика (в Эстонии продолжают обсуждать возможное строительство небольшой АЭС) крайне сложна и дорогостояща, отношение к ней в некоторых странах Евросоюза сложилось крайне настороженное и появление новых станций у соседей неизбежно будет встречено в штыки.

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Можно сколько угодно ратовать за «озеленение» энергетики, но известные возобновляемые источники энергии во многих европейских странах не могут покрыть все их потребности.

Решением проблемы может стать природный газ или его смесь с водородом – этот вариант (назвав его временным) выбрала, например, Германия, отказавшаяся от атомной энергетики и ликвидирующая свои угольные электростанции.

Но так как газ подразумевается, в первую очередь, российский, то у ряда европейских стран он вызывает чувство политической идиосинкразии с сопутствующим отказом от прагматического подхода к поиску выхода из ситуации.

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Энергии странам, отказывающимся от оставляющих углеродный след транспорта и систем отопления, потребуется намного больше, чем прежде.

Использование везде и повсеместно водорода в качестве топлива для отопительных котлов и двигателей автомашин лишь в теории выглядит удачным решением, а на практике, как все громче говорят эксперты, будет обходиться в ближайшей перспективе намного дороже, чем применение электроэнергии (то есть электрических обогревателей для жилых домов и электромоторов для транспорта).

Единственным решением проблемы дефицита энергии в ближайшие десятилетия для малых государств Евросоюза, включая и Эстонию, станет импорт электричества, то есть рост зависимости от тех стран альянса, которые обладают избыточными «зелеными» энергогенерирующими мощностями или же способны инвестировать крупные средства в строительство таких мощностей.

В зависимости как таковой ничего предосудительного нет, но в случаях неравного партнерства она обычно связана с тем, что младший партнер постепенно теряет право голоса.

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«Глобальное энергетическое доминирование» отменяется

Что касается упомянутых глобальных геополитических перемен, то примером тому может служить ситуация, в которой оказались, например, США.

Всего около полутора лет назад, в один из дней апреля 2020 года, как напоминают американские издания, из-за вызванного пандемией обрушения спроса цена на нефть впервые в истории опустилась до отрицательных значений, баррель нефти марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов.

А сегодня с завершением локдаунов и подъемом экономики цены взлетели почти до небес, баррель нефти в июле стоил более 76 долларов, в августе – около 68 долларов, став слишком дорогим, в том числе и для США.

Обеспокоенная риском замедления темпов роста и угрозой инфляции администрация президента Джо Байдена обратилась за помощью к ОПЕК и к России, попросив увеличить добычу и экспорт. Многие рыночные обозреватели сочли сложившуюся ситуацию доказательством утери Вашингтоном влияния на глобальный рынок энергоносителей, власти над потоками «крови мировой экономики».

Предполагается, что это неизбежно должно произойти как следствие выбранного Вашингтоном курса на «озеленение» экономики, на декарбонизацию промышленности, энергетики и транспорта.

Первой жертвой нового курса США стала их добыча сланцевой нефти и газа, отрасль, которая благодаря усилиям предшественника Байдена, президента Дональда Трампа, и многомиллиардным инвестициям сделала страну лидером мирового рынка энергоносителей.

Хотя «глобальное энергетическое доминирование», о котором говорил Трамп, не было достигнуто (и не могло быть достигнуто), но огромные объемы производства сланцевой нефти по чрезвычайно «грязной» технологии гидроразрыва сделали американцев практически независимыми от картеля ОПЕК.

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Ныне сланцевая отрасль США и их собственная добыча нефти начинают хиреть из-за сомнений в ее будущем и оттока инвестиций. Объемы добычи нефти в США упали с 13 миллионов баррелей в день до чуть более чем 11 миллионов.

Вашингтон президента Байдена вернулся в рамки Парижского климатического соглашения, задался целью сделать к 2035 году углеродно-нейтральной национальную энергетику, а к 2050 году – всю экономику.

Критики политики Байдена указывают на происходящий в результате ее претворения в жизнь рост цен на бензин и на то, что вопреки всем усилиям борьбы с потеплением климата нефть и газ все равно будут оставаться «кровью экономики» еще долгие десятилетия.

Они считают ошибкой и отказ Вашингтона от намерения «ликвидировать» проект газопровода «Северный поток–2», который лишает американцев надежд на поставки их сжиженного природного газа танкерами в Европу.

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