ЗЕ сознательно обезглавил разведку — Новости политики, Новости России — EADaily

Увольнение генерал-полковника Василия Бурбы с поста начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины — сознательная диверсия «слуг народа», сообщил в своем Facebook главред антироссийского ресурса «Цензор.Нет» (заблокирован в РФ) Юрий Бутусов. По словам Бутусова, президент Украины Владимир Зеленский уволил Бурбу после требования генерала проверить на полиграфе главу офиса президента Андрея Ермака и заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине». В случае поимки эти россияне могли бы пополнить украинский фонд для обмена пленными.

Как утверждает Бутусов, в документах ГУР этих россиян обозначили «вагнеровцами», хотя к ЧВК «Вагнер» они не имели отношения. Данные россияне, говорит Бутусов, — те самые 33 «вагнеровца», которых 29 июля задержали в Минске. По словам Бутусова, данную спецоперацию в ГУР запланировали более года назад.



Юрий Бутусов. Иллюстрация: nk.org.ua«Планировали задержать — двух террористов, причастных к уничтожению „Боинга“ МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 близ Луганска. 9 террористов из 28 были гражданами Украины и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы уже находились в базе розыска „Миротворец“. В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины — они хвастались, думая, что показывают уровень своей „квалификации“», — говорит Бутусов.

Как говорит главред «Цензор.Нет», в ГУР планировали завербовать «вагнеровцев» работать в Венесуэле через несуществующую петербургскую ЧВК «МАР», вывезти их обманом на Украину и задержать. Вылет назначался на 25 июля из Минска, куда «вагнеровцев» должен был вывезти из России на машине сотрудник ГУР. В ходе плана лайнер Минск — Стамбул с «вагнеровцами» делает посадку в Киеве, где «террористов» уже бы ждала группа захвата.

Захват «вагнеровцев», говорит Бутусов, был сорван Ермаком и Демченко на финальной стадии — в день их захвата.

«24 июля Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО — глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко. Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Ермак сослался на переговоры с помощником президента РФ Дмитрием Козаком, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля. Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой», — рассказывает Бутусов.

Дальнейшая хроника провала, по словам Бутусова, выглядела так.

25 июля на вылет не явились сразу 33 «вагнеровца», якобы получившие команду ждать нового вылета в санатории «Белорусочка». 29 июля, накануне нового вылета, «вагнеровцев» внезапно задержал спецназ белорусского КГБ — по подозрению в организации на территории Белоруссии массовых беспорядков. Требование Генпрокуратуры Украины выдать «террористов» Белоруссия по непонятным причинам оставила без ответа. 3 августа Бурба на совещании у Зеленского заявляет о сознательном провале спецоперации и требует проверить на полиграфе Ермака и Демченко как вероятных организаторов провала. 5 августа Зеленский увольняет Бурбу и назначает на его должность 34-летнего майора Кирилла Буданова.

«Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Зеленский проводит переговоры с Александром Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта. 7 августа президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию», — говорит Бутусов.

По мнению главреда «Цензор.Нет», операция провалилась из-за утечки секретной информации из Киева белорусским спецслужбам, чтобы спровоцировать задержание «террористов» и расшифровку целей их полета.

«Учитывая тесное сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере спецслужб, очевидно, что если бы у них была изначально агентурная информация, они бы не допустили выезда террористов в Минск и регистрации на рейсе», — утверждает украинский журналист.

Бутусов называет основных организаторов утечки: Ермак и Демченко.

«Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам — Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком, помощником Путина», — говорит Бутусов.

Все же, считает Бутусов, в этой истории как настоящий российский агент повел себя 55-летний замсекретаря СНБО Руслан Демченко, работавший в президентство Виктора Януковича первым замглавы МИД Украины, а в президентство Виктора Ющенко руководивший офисом президента.

«Руслан Демченко — это один из авторов печально знаменитых Харьковских соглашений 2012-го года, которые узаконили оккупацию Крыма и дали России свободу действий для быстрого захвата Крыма в 2014-м. При Петре Порошенко Демченко был включен в Трехстороннюю контактную группу, как удобная для России фигура в качестве советника — очевидно, Порошенко пошел на уступки России в данном вопросе, и внедрил их человека в переговорный процесс. Демченко в Трехсторонней контактной группе известен тем, что неоднократно в 2019−20-м годах обвинял украинских военных в нарушении условий перемирия, передавал Зеленскому российские графики обстрелов на фронте, просто позорно отрабатывал российскую повестку. Зеленский передал стороннику России контроль за всей украинской разведкой и доступ ко всей совсекретной информации, всем операциям украинских спецслужб против РФ! Причем Демченко назначен Зеленским на этот пост незаконно, поскольку подлежит люстрации», — говорит Бутусов.

Главред «Цензор.Нет» требует, чтобы СБУ проверила на полиграфе всех возможных участников заговора против Украины, включая Зеленского, а Верховная рада создала следственную группу по этому делу.

«В случае неисполнения президентом Зеленским элементарных требований по защите безопасности страны, необходима мобилизация гражданского общества. Этот провал не может остаться безнаказанным. Мы видим предательство на самом верху», — говорит Бутусов.

Уволенный из ГУР 42-летний генерал-полковник Василий Бурба — кадровый офицер СБУ. Во время Евромайдана он служил в управлении ведомственной контрразведки СБУ. По ряду данных, Бурба был одним из исполнителей плана по зачистке Евромайдана силами МВД и СБУ, который так и не был осуществлен по непонятным причинам. Неясно также, почему Бурба после победы Евромайдана избежал люстрации. Известно, что Бурба давно дружит с шефом Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Валерием Кондратюком — бывшим офицером СБУ и экс-главой ГУР.

Как ранее сообщало EADaily, Кондратюк — давний агент влияния США в спецслужбах Украины, завербовавший в президентство Леонида Кучмы экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, с которым Кондратюк тогда работал вместе в диппредставительстве Украины в Вашингтоне. 17 августа Зеленский ввел Кондратюка в состав СНБО.

Сменивший Бурбу в кресле шефа ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов известен тем, что в августе 2016 года входил в диверсионно-террористическую группу (ДТГ), которая должна была подорвать ряд объектов гражданской инфраструктуры в Крыму. Командовал ДТГ полковник ГУР Максим Шаповал, взорванный потом в собственном автомобиле в Киеве в июне 2017 года.

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