Заявление Путина об Украине: «Без России экономика Украины разрушена»,

​Наглое заявление российского президента Владимира Путина об Украине и ее экономике вызвало скандал в социальных сетях: словами главы Кремля возмущены даже россияне.

Комментируя ситуацию в Украине, Путин заявляет, что потеря российского рынка для Украины обернулась разрушением ее экономики, а украинские промышленные товары якобы на западных рынках не востребованы.

«Экономика Украины разрушена: она потеряла российский рынок и кооперацию. Промышленные товары Украины на западных рынках никому не нужны. Да и с/х тоже ограниченное количество. Круглый лес нужен, но скоро леса вообще на Украине не останется. Это же не сибирские просторы», — цитирует заявление Путина российский журналист Дмитрий Смирнов.

Однако аудиториия ответила на заявление Путина гневно, напомнив российскому президенту о вырубке лесов в Сибири и вывозе его в Китай.

Напомним, в России признались, почему Путин так сильно бесится из-за Украины.





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