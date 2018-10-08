Вы здесь: Главная / Политика / Завтра соберется синод, который решит судьбу томоса для УПЦ

Завтра соберется синод, который решит судьбу томоса для УПЦ

Политика 08 Окт 2018
Завтра соберется синод, который решит судьбу томоса для УПЦ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Во вторник, 9 октября, начнется синод Константинопольской церкви, который продлится до 11 октября

Во вторник, 9 октября, начнется синод Константинопольской церкви, который продлится до 11 октября. Предполагается, что на Синоде будет принято решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви, передает «ДС». 

Об этом в середине сентября заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. 

Читайте также: 10 ИЗ 83. СЧЕТ ЕПИСКОПОВ-ПЕРЕБЕЖЧИКОВ ИЗ УПЦ МП ПОШЕЛ НА ДЕСЯТКИ

Он уточнил, что сначала Вселенский патриарх примет решение о предоставлении томоса, после этого в Украине созовут Собор, на котором будет зафиксировано объединение в единую поместную автокефальную православную церковь. Также будет избран предстоятель этой церкви.

«Наша церковь будет играть ведущую роль, но и две другие церкви, которые участвуют в Соборе, должны иметь свое достоинство», — отметил Филарет.

Читайте также: ИЕРАРХИ АНТИОХИЙСКОЙ ЦЕРКВИ ПОДДЕРЖАЛИ РПЦ «В СПОРЕ» ОБ УКРАИНЕ

По его словам, октябрьский синод Константинопольской церкви «обязательно будет решать этот вопрос».

Ранее «ДС» писала, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Украину своих представителей — архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Экзархи будут взаимодействовать с украинской властью и церквями в организации будущего собора. 

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

ЕС потребовал от России немедленного освобождения Сенцова и других политзаключенных →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top