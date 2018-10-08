Завтра соберется синод, который решит судьбу томоса для УПЦ

Во вторник, 9 октября, начнется синод Константинопольской церкви, который продлится до 11 октября

Во вторник, 9 октября, начнется синод Константинопольской церкви, который продлится до 11 октября. Предполагается, что на Синоде будет принято решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви, передает «ДС».

Об этом в середине сентября заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

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Он уточнил, что сначала Вселенский патриарх примет решение о предоставлении томоса, после этого в Украине созовут Собор, на котором будет зафиксировано объединение в единую поместную автокефальную православную церковь. Также будет избран предстоятель этой церкви.

«Наша церковь будет играть ведущую роль, но и две другие церкви, которые участвуют в Соборе, должны иметь свое достоинство», — отметил Филарет.

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По его словам, октябрьский синод Константинопольской церкви «обязательно будет решать этот вопрос».

Ранее «ДС» писала, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Украину своих представителей — архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Экзархи будут взаимодействовать с украинской властью и церквями в организации будущего собора.

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