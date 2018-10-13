Завтра националисты хотят снести два коммунистических памятника в Киеве

В воскресенье, 14 октября, радикальные активисты хотят провести «декоммунизацию» двух памятников в Киеве

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на страницу в Facebook организации «Добровольческое движение ОУН».

«Добровольческое Движение ОУН приглашает всех неравнодушных принять участие в акции по декоммунизации советских сатанинских идолов. Собираемся в 11.00 возле ст.м «Арсенальная» и идем в Мариинский парк, чтобы максимально повредить советских идолов — арсенальского большевика-мятежника и оккупанта Ватутина», — говорится в сообщении.





Кроме того, националисты уточнили, что такой план мероприятий утвердил оргкомитет по празднованию дня создания УПА, в который входили представители Добровольческого Движения ОУН, Черного Комитета, Белого Молота, ОО «ПОЛОСА».

«Всех приглашаем, потому что с полиции уже звонили много раз и просили этого не делать. Это означает, что власть цепляется за свои внутришньоокупацийни символы», — резюмировали в оррганизации.

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