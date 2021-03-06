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Завершился визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории Азербайджана

Политика 06 Мар 2021
Завершился визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории Азербайджана
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Завершился очередной визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Об этом пишет АПА.

В рамках очередной поездки на освобожденные от оккупации территории, дипломаты посетили Физули, Губадлы и Лачин. Дипломаты ознакомились со строящимся аэропортом в Физули и ГЭС «ГЮЛЯБИРД» в Лачине. Дипломаты также ознакомились с уничтоженными Арменией религиозными и культурными памятниками на этих территориях.

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В поездке приняли участие дипломаты, военные атташе, руководители представительств международных организаций в Азербайджане, в том числе посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, посол Великобритании Джеймс Шарп, посол Италии Аугусто Массари, посол Турции Эркан Озорал.

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