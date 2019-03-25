Затянули: за «Турецкий поток» в Болгарии борются три консорциума — EADaily

За право строить продолжение «Турецкого потока» в Болгарии конкурируют три консорциума, в которые входят компании из Италии, Германии, Венгрии, Саудовской Аравии и, очевидно, России. Однако тендер затянулся еще почти на месяц по вине самих участников, и шансов, что почти пятисоткилометровый газопровод к границе с Сербией построят и запустят к 1 января 2020 года, становится все меньше.

«Булгартрансгаз» опубликовал протокол конкурсной комиссии по тендеру на расширение газотранспортной инфраструктуры до границы с Сербией. Речь идет о закупке необходимых материалов и возведении газопровода протяженностью 474 километра и компрессорных станций. Эти работы должны быть выполнены к 1 января 2020 года. Сам тендер при этом должен был завершиться еще 6 февраля. Однако победитель по-прежнему не выбран. В начале жалобу подало болгарское АО «Атомэнергоремонт», которое желало участвовать в конкурсе, но Комиссия по защите конкуренции отказала. После этого победителя конкурса обещали объявить 6 марта. Теперь же конкурс притормозили уже допущенные к тендеру участники. По данным «Булгартрансгаза», ни один из них не предоставил информацию о субподрядчиках, которые будут заниматься закупкой материалов. Поэтому 14 марта оператор болгарской газотранспортной системы заявил о том, что у участников есть 5 дней, чтобы подать требуемые документы. Прошло уже 11 дней, однако «Булгартрансгаз» до сих пор хранит молчание. На момент подготовки материала оператор болгарской ГТС не ответил на запрос EADaily.

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За право строить продолжение «Турецкого потока» в Болгарии борются три консорциума. Первый из них, «Газовое развитие и расширение в Болгарии» (GDEB), состоит из итальянской компании Bonatti S.P.A., немецкой Max Streicher S.P.A. и болгарской «дочки» люксембургской Completions Development Sàrl. Первые две являются крупными и известными игроками в инжиниринге и строительстве нефтегазопроводов. Bonatti, например, участвовала в освоении гигантского морского месторождения Зохр в Средиземном море и строительстве газопровода Nel, который является сухопутным продолжением «Северного потока». Сейчас итальянцы заняты на «Трансадриатическом газопроводе» и сухопутном продолжении «Северного потока-2» в Германии, Eugal.

Компания Max Streicher, в свою очередь, строила газопроводы во Франции, Германии, Австрии и Италии. Сейчас участвует в проекте интерконнектора между Грецией и Болгарией.

Третий участник консорциума GDEB — Completions Development Sàrl. По информации базы данных Editus.lu, компанию с уставным капиталом 5 млн евро зарегистрировали в 2014 году в Люксембурге и в ней работает до 10 человек. При этом Completions Development S. a r.l., очевидно, связана с трубной металлургической компанией ТМК Дмитрия Пумпянского. Ранее РБК сообщало, что «Газпром» торпедирует строительство и источники агентства рассказывали о том, что болгарский генподряд стоимостью 1,4 млрд евро получит ТМК. ТМК обеспечит проект трубами и якобы вело переговоры о заключении контракта на строительные работы с австрийской Strabag. Представитель ТМК сообщил РБК, что компания не участвует в проекте строительства болгарского участка «Турецкого потока», но рассматривает возможность участия в тендере «Булгартрансгаза».

О связи Completions Development Sàrl и ТМК говорят данные Bloomberg: нынешний вице-президент ТМК Владимир Шматович работал в Completions Development S. a r.l. Кроме того, болгарское издание Dnes со ссылкой на базы данных сообщает, что руководителем болгарской «дочки» Completions Development Sàrl. является Андрей Пархомчук. В 2017 году ТМК упоминала его в качестве заместителя генерального директора. Любопытно, что у люксембургской компании есть представительство и в Сербии, где также будет строиться продолжение «Турецкого потока».

Конкурентом консорциума GDEB выступает ассоциация компаний Fovallkozo Zrt. и KVV Kivitelezo Zrt., которые входят в венгерскую промышленную группу ОТ Industries. Она является одним из ключевых игроков в нефтяной, газовой и химической промышленности Центральной и Восточной Европе.

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Третий участник тендера на строительство сухопутного продолжения «Турецкого потока» в Болгарии — консорциум «Аркад». Он состоит из Arkad из Саудовской Аравии и ее совместного предприятия со шведской ABB в Италии. Саудовская компания оказывает самые различные услуги в нефтегазовом бизнесе и, например, участвует в развитии газовой инфраструктуры для Saudi Aramco.

Как сообщало EADaily, в январе «Булгартрансгаз» завершил аукцион по бронированию мощностей для подачи газа в страну и транзитом в Сербию с 1 января 2020 года. Планируется, что в следующем году в соседнюю страну смогут подать 4 млрд кубометров, а с 2021 года весь объем — более 12 млрд кубометров. «Булгартрансгаз» не сообщил о победителях, однако известно, что ими стали два из трех участников в лице «Булгаргаза», «Газпрома» и швейцарской MET Group.

Причинами проведения аукциона было не только бронирование мощностей, но и получение аванса от поставщиков, на который «Булгартрансгаз» и собирается строить инфраструктуру.

Приостановка конкурса по строительству болгарской инфраструктуры для «Турецкого потока» привела к тому, что в Болгарии еще в феврале заговорили о том, что страна не успеет выполнить свои обязательства в срок и может попасть под санкции «Газпрома». Болгарский эксперт Васко Начев заявил местному Press TV, что обещание построить 474-километровый участок газопровода за 10 месяцев — сказка. И это, по его мнению, автоматически обрекает страну на санкции со стороны «Газпрома», которому придется пользоваться украинским маршрутом.

Напомним, что в прошлом году завершилась укладка морской части «Турецкого потока», а в этом закончат сухопутное продолжение в Турции. Одна нитка газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров в год предназначена для Турции, а вторая такой же мощности — для стран Европы, в том числе Болгарии. «Турецкий поток», который планируется запустить в конце 2019 года, сможет полностью заменить балканский маршрут транспортировки газа из России, который проходит через Украину. «Газпром» уже предупредил Софию о прекращении поставок по старому маршруту со следующего года. По данным «Укртрансгаза», в прошлом году по нему транспортировали 20 млрд кубометров. Судя по контрактным тарифам, они принесли оператору украинской газотранспортной системы более $ 500 млн.





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