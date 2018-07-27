Застройщик и богач: Кем является новый заместитель Кличко Непоп

Мэр Киева Кличко взял себе в заместители Вячеслава Непопа, который является руководителем крупнейшего коммунального предприятия столицы, которое возводит жилье

Depo.Киев разбирался в биографии чиновника, чтобы выяснить, кого себе в замы взял мэр столицы.

Вячеславу Непопу — 52 года, он является уроженцем Донецкой области. По специальности Непоп — инженер-механик. С 1989 года по 1998 год работал механиком, инженером Киевского механического завода. В конце 90-х годов прошлого века ушел в бизнес, возглавив одну частную фирму.

В 2002 году, во времена мэрства Александра Омельченко, было создано коммунальное предприятие по вопросам строительства жилых домов «Житлоинвестбуд — УКБ». И именно Непопа назначили руководителем этого КП.

Сегодня КП «Жильеинвестстрой-УКБ» занимается строительством школ и детских садов по всей столице. Ежегодно из городского бюджета на это выделяют сотни миллионов гривен. Кроме этого, возглавляемое Непопом коммунальное предприятие зарабатывает немалые деньги на возведении высоток в Киеве. Причем, не всегда в начале строительства бывает все в порядке. Например, в 2016 году КП «Жильеинвестстрой-УКБ» хотело застроить озеро Утиное на левом берегу столицы. Тогда киевляне встали на защиту водоема, но городская власть повела себя немного странно. Мол, с документами на застройку озера все в порядке. А КП «Жильеинвестстрой-УКБ» вообще придерживалось линии, что озеро Утиное — как бы и не считается озером, а поэтому его можно засыпать и возвести на его месте высотки.

Тогда строители даже начали какие-то работы, но киевляне все же отстояли водоем. Хотя все стоило горожанам, в прямом смысле слова, крови. Дело в том, что обеспечение проезда строительной техники к озеру тогда обеспечивали «титушки», которые били активистов, которые были против уничтожения озера.

А вот с собственным состоянием у директора коммунального предприятия «Жильеинвестстрой-УКБ» Вячеслава Непопа все в порядке — он имеет очень солидное имущество. Согласно декларации чиновника за 2017 год, у него почти полторы тысячи квадратных метров земли в Броварском районе, а также дом почти на 500 «квадратов».

Кроме этого, чиновник владеет квартирой в Севастополе площадью более 150 «квадратов». Там же у него есть машиноместо.

На жену Непопа записано два машиноместа в Киеве, по 200 тыс. гривен каждое. Кроме этого, на жену записан дачный дом в Вите-Почтовой на 476 кв. метров, а также квартира в Киеве на 120 «квадратов». К тому же, в Вите-Почтовой у жены чиновника есть земля площадью почти полторы тысячи кв. метров.

Сам Непоп имеет 20% в столичной квартире на 237 кв. метров, а также несколько машиномест в Киеве. Любит чиновник дорогие часы. У него есть «Бове» и «Бреге».

У жены чиновника есть джип «Тойота» Ленд Крузер 2008 года выпуска, а у Вячеслава Непопа — джип «Лексус» 2008 года. Кроме этого, Непоп является любителем старинных автомобилей. На него записана «Волга» 1969 года выпуска.

За прошлый год Непоп заработал более 770 тыс. гривен. Все свои сбережения он держит в наличке. Это почти три миллиона гривен и 146 тыс, долларов. У жены Непопа есть 200 тыс. долларов и 2,7 млн. гривен.

С политической жизнью в столице у Вячеслава Непопа тоже все в полном ажуре. Он — депутат Киевсовета от промэрской фракции «Солидарнисть» и является членом постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования.

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