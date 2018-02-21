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Защититься от санкций. «Кремлевский доклад» повысил курс рубля

Мировая экономика21 Фев 2018
Защититься от санкций. «Кремлевский доклад» повысил курс рубля
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Развивающиеся рынки (ЕМ) начали год весьма уверенно. Индекс MSCI, отражающий динамику фондового рынка развивающихся стран, в январе прибавил почти 10%. EM валюты укрепились в среднем на 3%. Как следствие, динамика развивающихся рынков отклонилась от среднесрочного тренда. На горизонте ближайших трех месяцев мы ожидаем коррекции на развивающихся рынках в рамках возврата к данному тренду. Данное движение уже началось на первой неделе февраля, и поводом для него послужили сигналы об ускорении роста заработных плат в США, являющегося опережающим индикатором для инфляции. Как следствие, ожидания на рынках сместились в сторону более жесткой политики ФРС. Все чаще упоминается возможность четвертого повышения ставки в 2018 году. В следующие три месяца вполне могут появиться дополнительные сильные статистические данные из США, повышающие вероятность более жесткой политики ФРС. Реализация такого сценария может снизить аппетит к рисковым активам. Рубль вряд ли останется в стороне от данной тенденции.

Во второй половине 2018 года мы ожидаем возврата позитивных настроений на развивающиеся рынки. В пользу такого сценария говорит восходящий тренд EM валют как в предыдущем, так и в текущем циклах повышения ставок в США (см. график). Фундаментально мы связываем данный тренд с тем, что аппетит к риску возвращается, когда мировая экономика демонстрирует устойчивые темпы роста. Тем не менее, тенденции последних двух лет говорит о том, что до конца года потенциал укрепления ЕМ валют относительно текущих уровней ограничен.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI рос в периоды повышения ставки ФРС в 2004 и 2015 годах

Защититься от санкций. «Кремлевский доклад» повысил курс рубля

Динамика курса рубля в наших прогнозах будет соответствовать описанному тренду для валют развивающихся стран. После временного ослабления в ближайшие один-два квартала до уровней 58,5-59 рублей за доллар курс рубля возобновит укрепление во втором полугодии текущего года на фоне возврата глобального аппетита к риску. Дополнительную поддержку российской валюте может оказать потенциальное повышение суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня  агентствами S&P и Moody’s. Ориентиром на конец года выступит отметка 57 рублей за доллар.

Вероятность более существенного укрепления рубля нам представляется довольно низкой по следующим причинам:

1) Долгосрочный тренд валют развивающихся рынков не предполагает существенного укрепления до конца 2018 года относительно текущих уровней.

2) Текущие значения российских CDS (чуть выше 110 пунктов) близки к фундаментально обоснованным значениям при текущей конъюнктуре нефтяного рынка и показателях бюджета. По нашим оценкам значения CDS ниже 100 пунктов достижимы при цене на нефть около $80 за баррель. Низкий потенциал дальнейшего снижения CDS ограничивает масштабы возможного укрепления рубля.

CDS на Россию зависит от цены на нефть, балансирующей бюджет

Защититься от санкций. «Кремлевский доклад» повысил курс рубля

3) Продолжающиеся покупки валюты Минфином в соответствии с бюджетным правилом также ограничивают потенциал укрепления рубля при росте цен на нефть.

Покупки валюты Минфином и рост цены на нефть

Защититься от санкций. «Кремлевский доклад» повысил курс рубля

 

4) Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки, постепенно снижая привлекательность рубля для операций carry-trade.

Влияние прочих факторов, способных повлиять на рубль, выглядит довольно сбалансированным. График обслуживания внешнего долга в 2018 году выглядит довольно спокойным по сравнению с 2017 годом. Несмотря на рост импорта, ненефтегазовый дефицит торгового баланса существенно ниже, чем в 2012-2013 годах. Основной риск для нашего прогноза заключается в том, что отношение к рисковым активам может развиваться по иному сценарию, нежели описанному нами. 



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