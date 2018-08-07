Защити себя сам. Как уберечь электронный кошелек от воровства

В начале этого года участились случаи воровства денежных средств с электронных кошельков пользователей интернета. Как уверяют эксперты в области кибербезопасности, всплеск активности электронных воришек и новых разработок вирусных программ связан тем, что растет число тех, кто имеет различные электронные кошельки и другие средства онлайн-оплаты покупок.

Схемы воровства сбережений на электронных счетах просты и почти не изменились. Как показала практика, мошенники всегда находят бреши в кибербезопасности. Достаточно вспомнить школьника 7-го класса из штата Колорадо (США), который сумел обворовать международный банк «Вашингтон». Юного хакера, конечно, поймали и даже приговорили к десяти годам заключения в колонии строго режима, что в Америке нередкость даже в отношении к несовершеннолетним лицам. Его посадили, но вкладчикам и держателям электронных кошельков деньги так и не вернули.

В нашей стране тоже никто не застрахован от подобных действий. Сегодня умы интернет-бандитизма используют специальные вирусы, которые так же разрабатываются самими организаторами «черных» схем по отьему денег. Одними из самых распространенных оказался компьютерный вирус троян.







Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Хакеры и разработчики вирусных программ всегда исследуют новые разработки приложений и новые программы для хранения данных

– Первоначально этот вирус разрабатывался как разносчик взламывающей программы для воровства данных. За десять лет его смогли усовершенствовать, поэтому теперь он не только является виновником краж личных данных, но и денег с электронных кошельков, – объяснил программист видеохостинга Павел Куликов.

Многие эксперты уверены, что любая интернет-коммерция небезопасна, поскольку ее данные попадают в мировую интернет-паутину. А инструментарий для воровства средств всегда идет в ногу со временем.

– Хакеры и разработчики вирусных программ всегда исследуют новые разработки приложений и новые программы для хранения данных. Запустив туда определенный вирус, появляется возможность, что называется, обчистить, вас до нитки, – продолжил Куликов.

Но защититься от взломщиков можно.







Петр Болховитинов,»Вечерняя Москва»

Эксперты считают, что любая интернет-коммерция небезопасна, поскольку ее данные попадают в мировую интернет-паутину

– Соцсети и электронная почта ежедневно подвергаются атаками злоумышленников. Не допустить их проникновения в личные данные – это задача администраторов и специальных программ. Но нужно помнить, что защита денег и информации также возлагается и на пользователей, – сказал специалист в сфере безопасности интернет-ресурсов Кирилл Богданов. – Первоначально каждый пользователь должен еженедельно менять пароль в своих соцсетях и на электронном почтовом ящике. Сомнительные связи в соцсетях тоже стоит отклонить, поскольку непроверенные данные ваших подписчиков или незнакомцев могут содержать вирусы. Главное – помнить, что любая программа, которую вы скачиваете, уже несет в себе определенный файл – он может быть безвредным или вредоносным. Чтобы снизить уровень угрозы, достаточно не просматривать сомнительные сайты.

На первый взгляд, правила просты. Но, как уверяет Богданов, вряд ли кто-то будет их соблюдать, поскольку просторы интернета полны соблазнов – бесплатные фильмы, игры, приложения, книги, путеводители и многое другое. Поэтому, как уверяет эксперт, для сохранности денежных средств их необходимо не переводить в электронную коммерцию, а держать всегда при себе.

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