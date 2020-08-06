защита репутации — наша социальная ответственность — Минфин

Вчера, 5 августа, в Информационном агентстве «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция под громким названием «Влияние медиатерроризма на репутацию — где заканчивается журналистика и начинается уголовная ответственность». На ней Евгений Солодко — адвокат и представитель известной в Украине международной финансовой компании «Телетрейд» заявил об информационной атаке на своего клиента. Чистоту репутации «Телетрейд» готов отстаивать в суде, компания владеет достаточной доказательной базой, чтобы привлечь к ответсвенности заказчиков и исполнителей.

История с «Телетрейд» наглядно показывает, как происходят информационные войны 21 века, что такое медиатероризм и как можно защитить репутацию в эпоху цифровых медиа.

Что такое медиатерроризм?

Не так давно информация стала самым ценным товаром, обойдя по стоимости нефть. Цифровая эпоха диктует свои правила — теперь имидж публичных лиц и компаний зависит от первой страницы поисковой выдачи Google. Ты то, что о тебе пишут. И все бы ничего, но информация в руках недоброжелателей превращается в оружие.

Медиатероризм — сейчас, к сожалению, является обыденностью. Это инструмент, который используют в политике и бизнесе для дискредитации конкурентов. Он призван сеять страх и неуверенность в интересах конкретного лица. И часто включает в себя шантаж, вымогательство средств и угрозы.

И сегодня, против компании «Телетрейд» началась грязная информационная война.

Что случилось?

28 июля в информационном агентстве «Униан» состоялась пресс-конференция якобы обманутых 3 клиентов компании «Телетрейд», которые голословно заявили о финансовых махинациях. Вслед за конференцией появился ряд статей о том, что компания «Телетрейд» — мошенники, началось активное продвижение в СМИ негативных материалов, видео, статей, фейковых отзывов клиентов, которые дискредитировали компанию «Телетрейд» и опять же, не подкреплялись доказательной базой. Более того, была создана сеть сайтов, где изложена негативная информация против компании и бренда, которая не соответствует действительности.

Достаточно ли назвать международную компанию мошенником, чтобы все в это поверили?

Официальная позиция «Телетрейд»

В «Телетрейд» опровергли информацию, которая распространилась в интернете и провели пресс-конференцию, прежде всего для того, чтобы заявить свою позицию и объяснить своим клиентам, что происходит.

«Ситуация следующая. Непонятные «пострадавшие» говорят о том, что их обманули, но в их обвинениях полностью отсутствует конкретика. Они не сказали ничего: где, когда, при каких обстоятельствах и на какие суммы они были обмануты. Более того обвинения «возникли» через несколько лет, после так называемого «обмана». Это просто поток грязи » — говорит адвокат компании Евгений Солодко.

Впрочем, этот поток грязи начал распространяться сетью, но здравый смысл против информационного шума. Аргументацию и документы, которые противоречат словам жертв «Телетрейд» предоставила сама компания.

«Я, как представитель компании, который уполномочен соответствующими правовыми документами, буду представлять и защищать интересы компании только в рамках действующего законодательства, опираясь на конкретные документы и факты», — заявил на пресс-конференции Евгений Солодко.

Адвокат компании продемонстрировал документы об отсутствии претензий к компании «Телетрейд». Более того, «одна из жертв» смогла неплохо заработать, благодаря компании Телетрейд. Важно, что большинство «обманутых клиентов» закончили свое сотрудничество с «Телетрейд» несколько лет назад (что подтверждают документы), то есть, задолго до начала информационной атаки.

Именно поэтому, то, что говорили «пострадавшие» подпадает под квалификацию статьи «заведомо ложное сообщение о преступлении, отмечает адвокат «Телетрейд» Евгений Солодко.

Кто стоит за этой атакой — знают, говорят в «Телетрейд», однако, действовать подобным образом не собираются — не их уровень.

Какова цель атаки?

Обычно, целью подобных черных методов является — завалить информационную среду «грязью и негативом» о компании, настолько, чтобы она согласилась пойти на уступки, «откупиться» от заказчика, и спасти свою репутацию.

Именно для этого выбирают наиболее уязвимое для компании место, наиболее ценный ресурс — ее клиентов.

«Наша деловая репутация равна доверию наших клиентов. Информационные атаки и медиатероризм, как правило, и происходят по тем компаниям, которые не один год существуют на рынке и для которых безупречная репутация — главный актив», — прокомментировал ситуацию присутствовавший на пресс-конференции представитель финансовой компании Центр Биржевых Технологий (ЦБТ) Дмитрий Чих.

«Сейчас мы активно сотрудничаем с представителями соответствующих органов, в компетенцию которых входит разоблачение заказчиков и привлечение их к ответственности. Мы имеем доказательную базу, свидетельства людей и много других документов и фактов, чтобы противодействовать такому шантажу и наказать как заказчиков, так и исполнителей», — отметил адвокат Евгений Солодко. Компания уверена, что терроризму нужно давать отпор, показывая на своем примере, как бороться с ложью и призывая не потакать цифровому мошенничеству.

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