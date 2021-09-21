Заседание Правительства

В повестке: о прогнозе социально-экономического развития, проекте федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Вступительное слово Михаила Мишустина

Доклад Максима Решетникова о прогнозе социально-экономического развития страны на 2022–2024 годы

Доклад Антона Силуанова о проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы

Из стенограммы:

Дом Правительства, Москва

Заседание Правительства

М.Мишустин: Добрый день,

коллеги!

Вчера в Пермском

университете произошла страшная трагедия. Крайне важно поддержать пострадавших

и родственников погибших. Не оставлять людей один на один с этой бедой. Все они

находятся под наблюдением врачей и получают нужное лечение. Те, кто в тяжёлом состоянии,

перевезены спецбортом МЧС в Москву.

Правительство по

поручению Президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую.

Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей.

Пострадавшие и семьи тех, кто ушёл из жизни, получат единовременные

компенсации, их размер составит от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Прошу принять все

необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек получили

положенные им выплаты.

То, что случилось,

– это наша общая беда. И общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял

близких. И от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье

которых сегодня борются врачи.

Теперь, прежде чем

перейдём к повестке, хочу сказать о прошедшей избирательной кампании.

В воскресенье состоялись выборы во

всех регионах России. Подводятся их предварительные итоги. В новый созыв

Государственной Думы предположительно войдут пять партий.

Приступят к работе законодатели и

губернаторы. Им предстоит выполнить те обязательства и обещания, которые были

даны людям, с учётом приоритетов, обозначенных Президентом. Прежде всего – по

поддержке семей с детьми, по созданию новых рабочих мест, целого комплекса

масштабных проектов по обновлению инфраструктуры. И ряду других инициатив,

работа над которыми ведётся в рамках исполнения поручений главы государства.

Обращаю ваше внимание: необходимо в

короткие сроки выстроить взаимодействие с обновлённым корпусом депутатов

Государственной Думы и законодательных собраний, главами регионов. Эта задача

стоит и перед территориальными подразделениями министерств и ведомств. Перед

моими заместителями, которые курируют федеральные округа. И конечно, перед

Правительством в целом.

Участники заседания

Список участников заседания Правительства, 21 сентября 2021 года

Теперь к основной теме сегодняшнего

заседания. Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года.

Президент обращал внимание на

необходимость сохранить слаженную работу между парламентом и Правительством. Это должно быть сделано при обсуждении

основного финансового документа страны не только в Государственной Думе нового

созыва, но и при формировании региональных бюджетов, ведь самые важные для

людей вопросы начинаются на местах. Чтобы оправдать их доверие, прошу вас

действовать максимально ответственно.

Мы сегодня обсудим

проект федерального бюджета на следующие три года. Он определяет дальнейшее

развитие нашей страны. Это большая и сложная работа. В его основе – одна

простая идея: рост благополучия людей. Ведь главное − это забота о наших

гражданах. Именно такие первоочередные задачи определены Президентом в Указе о

национальных целях развития страны.

Восстановление

российской экономики после довольно непростого периода становится всё более

устойчивым. По итогам этого года ожидаем роста ВВП на уровне 4,2%. Это говорит

о том, что антикризисные меры показали свою эффективность.

К прежним значениям

приближается потребительский спрос. Поддержку ему оказывает восстановление

рынка труда. Его показатели вернулись на тот же уровень, что и до пандемии.

Именно такое поручение давал Правительству Президент.

Заседание Правительства

Сегодня мы

рассмотрим большой пакет законопроектов, которые предусматривают ресурсы для

развития экономики и социальной сферы, решения проблем, которые непосредственно

волнуют наших людей. Наш бюджет ориентирован именно на то, чтобы в полной мере

выполнить все обязательства государства перед гражданами.

Расходы на эти цели

сокращать не будем. Наоборот, предусмотрено их значительное поэтапное

увеличение в течение трёх лет. Например, финансирование национальных проектов в

2024 году к уровню 2020 года вырастет более чем на треть. Почти в четыре раза

больше средств направим на реализацию задач, которые глава государства поставил

в Послании Федеральному Собранию.

Сегодня у нас есть

точное понимание, что и каким образом будет финансироваться в течение следующих

трёх лет. Всё это подкреплено конкретными цифрами.

Конечно, наша

главная задача – это адресная поддержка людей, прежде всего семей с детьми, всех,

кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся одиноких родителей. Это

существенные средства. Все они заложены в бюджет и будут доведены до каждого

региона страны, до каждого человека, кто нуждается в такой помощи. Это и есть

принцип справедливости.

Большие ресурсы

направим и на развитие здравоохранения, на борьбу с опасными заболеваниями (сердечно-сосудистыми,

онкологией), а также на решение важнейшей задачи – модернизацию первичного

звена здравоохранения. Особое внимание будет уделено жителям сельских поселений

и малых городов. Для них медицинская помощь должна стать более доступной, поэтому

в бюджете предусмотрено финансирование на приобретение мобильных комплексов и

новых автомобилей скорой помощи.

Также по поручению Президента на

ближайшие годы запланирована большая работа для повышения доступности и

качества образования. Мы сейчас можем серьёзно улучшить ситуацию в этой сфере,

чтобы наши дети и внуки получили бóльшие возможности и новые знания и после

окончания обучения были бы востребованы на современном и высококонкурентном

рынке труда.

Решение вопросов, которые особенно

важны для граждан, мы учитывали и при подготовке параметров бюджетов фондов – обязательного

медицинского, пенсионного и социального страхования, которые также рассмотрим

сегодня.

Правительство предусмотрело

необходимые средства на оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе

высокотехнологичной, чтобы, как и в этом году, пациенты могли получать её в

федеральных клиниках за счёт государства. А это сложные и часто крайне нужные

людям операции и методы лечения.

Направим значительные суммы на

борьбу с последствиями коронавируса. Прежде всего – на углублённую диспансеризацию,

начавшуюся летом по инициативе Президента по всей стране. Пройти её можно будет

и в следующем году. По поручению главы государства будем развивать программу

реабилитации, чтобы сделать её более доступной и проводить на современном

высоком уровне. Опять же – бесплатно для граждан.

В бюджете Федерального фонда

обязательного медицинского страхования предусмотрен также резерв на случай

чрезвычайных ситуаций. Это важно, чтобы обеспечить устойчивость системы

здравоохранения.

Теперь что касается выполнения

других социальных обязательств. За счёт средств фондов по-прежнему люди будут

получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и

родам, а также единовременные выплаты при рождении ребёнка. Со

следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть

автоматически, в электронном виде, что гораздо удобнее и проще. Не нужно будет передавать

какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут

уделить больше времени малышу, а не тратить свои силы на сбор справок,

документов и ожидания в очередях.

Кроме того, по

инициативе Президента, с которой он выступил в ходе Послания Федеральному

Собранию, мамам и папам по-новому оплачивается больничный по уходу за ребёнком

до восьми лет – в размере 100% от среднего заработка. Необходимые для этого

средства мы заложили. Так же как на предоставление и индексацию материнского

капитала и на компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных

заболеваниях.

Продолжим за счёт

Фонда социального страхования обеспечивать и инвалидов техническими средствами

реабилитации. Для них это вопрос качества жизни.

Коллеги, я

обозначил лишь часть наиболее важных задач, в том числе в социальной сфере,

которые предстоит решить в ближайшее время.

Важнейшим условием

для этого является выход на траекторию устойчивого экономического роста. Здесь

многое будет зависеть от регионов и их финансовой стабильности.

Чтобы помочь

субъектам Российской Федерации, по поручению Президента мы предусмотрели

средства на льготные бюджетные кредиты. С их помощью власти на местах смогут

сократить объём дорогих банковских займов и тем самым существенно снизить

расходы на обслуживание долга. Есть и новые эффективные инструменты –

инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации. Они дают дополнительные

возможности для развития экономики и решения социальных задач.

Все меры, которые

предлагаются в рамках бюджетных документов, представленных на рассмотрение, –

это не разовые решения, а системная работа, направленная на повышение качества

жизни каждого человека в нашей стране. И мы продолжим делать всё необходимое,

чтобы расходы на такие цели были максимально эффективными и результативными.

В повестке ещё один

важный законопроект – о повышении минимального размера оплаты труда. Напомню, с

текущего года мы перешли на новый принцип его расчёта. Cо следующего года

предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счёт такого

решения вырастет заработная плата почти трёх миллионов человек.

Уважаемые коллеги,

сегодня завершается ключевой, но не последний этап бюджетного процесса. Нам

предстоит с депутатами нового созыва Государственной Думы детально обсудить

главный финансовый документ. Прошу подойти к этой работе очень ответственно.

Будьте готовы обосновывать все цифры, объяснять, какой эффект все заложенные в

бюджете меры дадут людям и стране в целом.

Теперь давайте

перейдём к обсуждению.

Министр

экономического развития Максим Геннадьевич Решетников представит прогноз

социально-экономического развития страны на следующие три года. Затем выступит

министр финансов Антон Германович Силуанов.

Максим Геннадьевич,

пожалуйста, Вам слово.

М.Решетников:

Уважаемый Михаил Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Представляю прогноз

социально-экономического развития. Он традиционно разработан в двух вариантах –

базовом и консервативном. За основу при формировании бюджета был взят базовый

вариант.

Тенденции в экономике

позволили нам улучшить оценку текущего года и среднесрочного прогноза по

сравнению и с апрельскими сценарными условиями, и с июльским обновлением

прогноза, который мы в этом году впервые сделали для регионов.

Экономика

восстановилась на квартал раньше, чем это предполагалось в Общенациональном

плане восстановления экономики, который был подготовлен и утверждён осенью

прошлого года, и вместо III

квартала восстановление произошло уже во II.

ВВП в июле на 0,4

процентных пункта превысил допандемический уровень. Напомню, что это уровень IV квартала 2019 года. И это при

условии сохранения ограничений в сфере добычи полезных ископаемых в результате

действия ограничений сделки ОПЕК+, а также не завершённого до конца

восстановления в пассажироперевозках и в платных услугах населению.

Выпуск в обрабатывающей

промышленности, в сельском хозяйстве, транспорте, грузоперевозках, строительстве

уверенно превышает допандемические уровни.

Основным драйвером

восстановления в первом полугодии был внутренний спрос – инвестиционный и

потребительский.

Потребительский спрос поддерживался

за счёт восстановления доходов населения и благодаря реализации отложенного

спроса: люди стали совершать покупки, которые не сделали в прошлом году.

В июне – июле динамика

потребительского спроса стабилизировалась – завершилось действие временных

факторов. В то же время ситуацию поддержали выплаты: в августе – на школьников,

в сентябре – пенсионерам и военнослужащим. Их положительные эффекты для

экономики мы также учли в прогнозе.

Как Вы отметили, улучшается

ситуация на рынке труда. В июле уровень безработицы и численность занятого

населения фактически вернулись на доковидные уровни. Продолжают расти реальные

заработные платы.

Инвестиции в основной

капитал по итогам первого полугодия превысили аналогичный уровень 2019 года на

5,4%, а уровень 2020 года – более чем на 7%. Поддержку инвестиционному росту оказывает

активный рост чистой прибыли организаций. Рост корпоративного и ипотечного

кредитования, а также увеличение бюджетных инвестиций за восемь месяцев

текущего года увеличились более чем на 11% в целом по бюджетной системе.

Коротко об основных

параметрах прогноза, который на основе этих оценок был улучшен.

Во-первых, мы обновили

прогноз цен на нефть по сравнению с апрелем. В

этом году средние цены на Urals составят 66

долларов за баррель. При этом в прогноз заложено их поэтапное снижение до

уровня 55 долларов за баррель к 2024 году.

Курс рубля на текущий

год. В среднем оценка – 73,6 рублей за

доллар США. По нашей оценке, текущий курс

несколько недооценён. Он у нас формировался под действием увеличения иностранной валюты в рамках «бюджетного правила»,

а также активного накопления резидентами валютных

активов.

Особую роль также

сыграли значительный объём импорта, который

наблюдался в рамках восстановления экономики, и настроение международных

инвесторов, включая оценку страновых рисков. Мы

ожидаем некоторое укрепление курса рубля в конце текущего – начале следующего года. И начиная с 2023 года он будет

постепенно ослабевать в соответствии с разницами

индексов-дефляторов у нас и в странах торговых

партнёров.

Отдельно про инфляцию.

По итогам декабря ожидаем уровень инфляции 5,8%

(это декабрь к декабрю). Отмечу, что этот прогноз

находится чуть выше минимального уровня базового сценария Банка России, который

сегодня представлен в основных направлениях

денежно-кредитной политики. Наш прогноз до конца

года основан на предпосылках стабильного рубля, продолжения сезонного снижения цен на овощи и фрукты вследствие нормальных оценок

урожая со стороны Министерства сельского

хозяйства, стабилизации цен на бензин и также

эффективной работы демпферных механизмов, которые мы в этом году запустили на

продовольственных рынках.

Вместе с тем сохраняются внешние риски для оценки инфляции на

текущий год. Это возобновившийся в конце августа

рост цен мировых продовольственных рынков, а также

повышенная мировая инфляция – мы видим их достаточно высокие уровни в странах-партнёрах.

В среднесрочном горизонте

исходим из того, что меры Банка России в дополнение к немонетарным механизмам,

которые принимаются на уровне Правительства,

вернут инфляцию на уровень 4%, как это и

предусмотрено основными направлениями денежно-кредитной политики, которые

сегодня также будут рассмотрены.

При этом подчеркну:

индексация совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги остаётся на ранее согласованном уровне и не превысит 4%, это напрямую

предусмотрено прогнозом. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить

своего рода якорем для инфляции и,

соответственно, будут её сдерживать.

Что касается экономического роста. Повысили оценку роста ВВП на

текущий год, как Вы сказали, до 4,2%. В 2022 году

на темп роста ВВП будут влиять два фактора: на

рост будет оказывать влияние увеличение добычи нефти в рамках завершения сделки ОПЕК+, сдерживающее влияние будет оказывать и

ужесточение денежно-кредитной политики.

Рост ВВП ожидаем на

уровне 3% в ближайшие годы. При этом с точки

зрения компонентов экономического роста основной вклад в

оценку роста ВВП внесёт расширение потребительского спроса, в первую очередь рост реальных располагаемых

доходов населения. В этом году ожидаем восстановительный рост на 3%, в следующие годы – в среднем на 2,5%

ежегодно.

Вклад

в рост доходов будут вносить и стабильная

ситуация на рынке труда, низкий уровень

безработицы (не выше 4,6–4,7 процентного пункта),

рост заработных плат, а также восстановление и последующий рост

предпринимательских доходов и доходов от

собственности. Соответственно, ожидаем увеличение розничного товарооборота и

платных услуг населению.

Рост инвестиций в

основной капитал в рамках базового варианта составит 4,5% в этом году, 4,8 – в следующем и на горизонте

2023–2024 годов превысит 5%.

На это повлияют меры по

наращиванию инвестиций, в том числе инвестирование

ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх 7% ВВП, как это и предусмотрено (эта работа сейчас

идёт), а также реализация инфраструктурного меню

регионами, о котором Вы сказали, – это бюджетные и инфраструктурные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов регионов перед формированием

федерального бюджета.

Все эти деньги должны

дать толчок как бюджетным инвестициям, так и тем

инвестиционным проектам, которые эти бюджетные

инвестиции поддержат.

В этом году чистый

экспорт внесёт отрицательный вклад в ВВП, что

обычно характерно для посткризисного

восстановления. Соответственно, потребительский рост в том числе и вызвал рост

импорта. Но уже со следующего года его вклад

вновь станет умеренно положительным, скажутся меры по стимулированию несырьевого и неэнергетического экспорта и снижение

импорта.

По отраслям экономики драйверами роста станут отрасли, обеспечивающие

инвестиционную модель развития, экспортно ориентированные отрасли, отрасли обрабатывающей промышленности, ИТ, строительство,

недвижимость, транспорт и профессиональные

услуги.

Подчеркну, в прогнозе

существенно улучшены параметры, важные с точки

зрения составления бюджета. ВВП увеличится в 2022

году номинально по сравнению с 2019 годом на 22%,

или дополнительно на 24 трлн рублей. Это позволило увеличить как доходную часть, так и расходную часть

бюджета по сравнению с апрельской оценкой и законом

о бюджете.

Хочу поблагодарить

Антона Германовича Силуанова и всю команду Минфина.

Традиционно у нас при формировании бюджета, у Минфина и Минэка, были

расхождения. В этом году мы с коллегами были

настроены на максимально полный учёт и отражение всех доходов.

Потому что очень важно,

чтобы сейчас, в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, бюджетная политика у нас оставалась нейтральной. Иными

словами, чтобы все ненефтегазовые доходы бюджета

обратно поступали в экономику – в виде социальных выплат, строек, научно-технических разработок и других направлений

расходования, как это предусмотрено нашими госпрограммами.

Для этого важна эффективность процедур, ритмичность и равномерность

расходования средств – для повышения

оборачиваемости, что называется, бюджетных средств и снижения остатков.

М.Мишустин: Спасибо,

Максим Геннадьевич.

Слово

предоставляется Антону Германовичу Силуанову, о проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов».

А.Силуанов: Уважаемый Михаил Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Бюджетная

политика и основные параметры бюджета обсуждались

на бюджетной комиссии и на совещании в

Правительстве под Вашим руководством. При формировании бюджета на предстоящую трёхлетку учитывался прогноз социально-экономического

развития. И, как сказал Максим Геннадьевич, прогноз

достаточно амбициозный, соответственно, параметры бюджета тоже напряжённые.

Мы видим,

что в текущем году экономика полностью восстановилась

и вышла на допандемийный уровень, согласны с таким подходом, поэтому в этом контексте формировалась и бюджетная

политика. На предстоящую трёхлетку бюджет

сформирован с учётом бюджетных правил, соответственно, это будет способствовать возвращению инфляции к целевым ориентирам,

то есть порядка 4% в год.

Основные характеристики бюджета.

Мы посчитали

доходы федерального бюджета на уровне более

25 трлн рублей за период 2022, 2023 и

2024 годов. Это значительно выше, чем параметры

бюджета, которые мы планировали ранее. Связано

это в первую очередь с восстановительным

экономическим ростом.

Кроме того,

мы учли и дополнительные меры по мобилизации

доходов. В первую очередь увеличены поступления

табачных акцизов. Мы подготовили план по мобилизации

ресурсов и по улучшению администрирования этой

меры, а также учли дополнительные поступления от

таких отраслей, как металлургия, добыча коксующегося угля, удобрения.

В настоящее время мы завершаем проработку вопроса с бизнесом по настройкам налогового законодательства, которые

предполагается реализовать уже начиная со

следующего года.

Исходя из

прогноза доходов и бюджетных правил, посчитан объём

расходов федерального бюджета. Он составляет в

2022 году 23,6 трлн рублей, в 2023 году – 25,1

трлн рублей, в 2024 году – 26,1 трлн рублей. То

есть практически ежегодный прирост расходов

составляет 1 трлн рублей и более.

В результате мы сможем профинансировать все первоочередные расходы, все первоочередные задачи

обеспечить финансовыми ресурсами.

Параметры

бюджета предусматривают в первые два года

профицитный бюджет с объёмом профицита в пределах

1% ВВП. Начиная с 2024 года ожидаем дефицит в

пределах 0,2% от валового внутреннего продукта.

Теперь о

том, какие ключевые задачи учтены в проекте

основного финансового плана.

В первую очередь это достижение национальных целей

развития. На все задачи в рамках национальных проектов,

посланий Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию предусмотрено финансирование в полном объёме, и этот объём увеличивается из года в год.

В 2024 году

общий объём ассигнований на национальные цели

развития, предусмотренные в рамках национальных проектов и мероприятий по

реализации Посланий Президента, увеличен в 1,7 раза по сравнению с 2020 годом. В 2022 году на эти цели предусмотрено 3,6 трлн рублей, в 2023 и в 2024-м – соответственно 3,9

и 4 трлн рублей.

На что

конкретно в первую очередь пойдут эти ассигнования?

В первую очередь это вопросы снижения бедности. Более

5 миллионов семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в

бюджете 2,1 трлн рублей. Более 500 млрд рублей до 2024 года будут направлены на строительство

1300 новых школ, и будет отремонтировано около 4500 действующих школ. Около 60 млрд рублей пойдёт на создание восьми кампусов вузов мирового уровня. Это

принципиальная задача и новый шаг вперёд по развитию нашего высшего образования.

Предусмотрены деньги на лечение детей, больных жизнеугрожающими заболеваниями.

Также учтены

ресурсы на ликвидацию к 2025 году аварийного

жилого фонда, в котором проживают порядка 500 тысяч граждан. Реализация этой программы началась в 2017 году. А также предусмотрен запуск новой программы

расселения из аварийного жилья.

Значительные

ресурсы предусмотрены на проекты по транспортной

инфраструктуре, экологические проекты и так далее.

Особо хотел отметить полное обеспечение финансированием стратегических инициатив Правительства.

500 млрд рублей до 2024 года учтены на эти

инициативы. Здесь и такие инициативы, как «Электромобиль»

и «Водородный автомобиль», «Передовые инженерные

школы», «Чистая энергетика», «Новая атомная энергетика»

– всё то, что двигает нашу экономику по современным, новым рельсам.

Особо хотел

бы отметить опережающее развитие различных отраслей

экономики, на что предусмотрены также дополнительные ресурсы. Это реализация нового национального проекта «Туризм» – развитие

туризма; это создание линейки новых гражданских

самолётов; развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. На все эти решения, которые предметно обсуждались в Правительстве Российской Федерации,

предусмотрены ассигнования в запланированных объёмах.

Дополнительные средства предусмотрены и на обеспечение национальной обороны, безопасности и

правоохранительной деятельности. Предусмотрены

дополнительные ресурсы на денежное довольствие военнослужащих, на увеличение численности контрактников, улучшение

материально-технического обеспечения силового

блока и МЧС России.

Кроме того,

предусмотрен резерв на мероприятия по борьбе с

коронавирусной инфекцией. Необходимые ресурсы

заложены в бюджете.

В целом на

реализацию поручений Президента и Правительства

по социально-экономическому развитию учтено почти 5 трлн рублей

дополнительных бюджетных ассигнований до 2024 года.

Помимо

соответствующей приоритизации структуры расходов и настройки

налоговой системы запланированы и меры

дополнительного стимулирования экономики. Это и льготные бюджетные кредиты субъектам Российской Федерации. Это и возможности регионов

по использованию средств от реструктуризации

бюджетных кредитов и направление их на развитие

экономики. Это и средства Фонда национального благосостояния, которые будут использованы на приоритетные проекты социально-экономического развития, в объёме

1,6 трлн рублей.

При этом

вопросы инвестирования средств ФНБ увязываются с

вопросами сохранности фонда, устойчивости бюджета и параметрами

денежно-кредитной политики.

Уважаемый

Михаил Владимирович!

Проект бюджета отвечает задачам и национальным целям развития. Все

решения, которые обозначены Президентом и Правительством

по реализации этих инициатив, обеспечены

бюджетным финансированием в полном объёме.

Просьба поддержать проектировки

бюджета на предстоящий трёхлетний период.

М.Мишустин: Спасибо, Антон Германович.