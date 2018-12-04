Зарплаты в валюте и доллары на почте: что ждет украинцев уже в 2019-м — OBOZREVATEL

Украинцы смогут без лицензий открывать счета в иностранных банках, инвестировать свои сбережения за границу. При этом купить валюту можно будет не только в банке и обменнике, но и в почтовом отделении. В отдельных случаях Национальный банк предлагает разрешить выплачивать зарплату валютой.

Такие нововведения предусмотрены новым законом «О валюте», который вступит в силу уже в феврале 2019-го. OBOZREVATEL изучил подзаконные акты, которые разработал Нацбанк для реализации закона, и выяснил, как на жизнь украинцев могут повлиять валютные нововведения.

Валютные операции по-новому

Закон «О валюте» Верховная Рада приняла еще в июне прошлого года. Но чтобы новые правила заработали, Национальный банк должен принять целый ряд подзаконных актов. На это понадобится семь месяцев – срок истекает седьмого феврале 2019-го. В этот день новый закон вступит в силу. Документ предусматривает целый ряд нововведений.

Когда можно расплачиваться валютой. Гривня, как и сейчас, остается единственной валютой для расчетов. Однако новые правила предусматривают определенные исключения. К примеру, платить зарплату в долларах официально смогут морякам, дипломатам, консулам и другим сотрудникам представительств иностранных государств. Украинцы же смогут рассчитываться валютой в следующих случаях:

платить иностранцам (инвесторам и поставщикам);

переводить валюту;

рассчитываться за страхование жизни;

покупать государственные ценные бумаги.

Что будет с валютными переводами. На данный момент без документов украинцы имеют право перевести валюту на сумму, эквивалентную 15 тыс. грн. В следующем году эту норму увеличат до 150 тыс. грн, а в будущем – вовсе отменят. Также новшество коснется и почтовых переводов. Сейчас лимит в валюте – 300 евро. В следующем году его планируют увеличить до 10 тыс. евро, а в будущем убрать отдельные ограничения для почтовых переводов.

Для операций с использованием банковских карт лимиты, если верить НБУ, вовсе отменят.

Где можно будет покупать валюту и какие рубли запретят. Использовать монеты и купюры с изображением аннексированного Россией Крыма в Украине запретят. «Банкноты и монеты Центрального банка Российской Федерации с картами, символами, зданиями, расположенными на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины», — говорится в документе. Речь идет в том числе о купюре номиналом в 100 рублей (см. фото).

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Еще одно важное новшество – продавать валюту разрешат не только банкам и обменникам, но и почтовым отделениям. Они также смогут устанавливать свой курс валют и конкурировать с финансовыми учреждениями.

Как поменяют инвестиции. Украинцы без лицензий смогут инвестировать деньги за границу. В самом законе сказано, что получать разрешение от НБУ не придется, единственное – о такой операции следует оповещать государство для ведения статистики. Кроме того, по-новому можно будет покупать и государственные ценные бумаги. Если сейчас облигации могут покупать только банки, со следующего года такую возможность получат банки и клиенты.

Такие нововведения позволят украинцам покупать акции иностранных компаний, открывать счета в иностранных банках и при этом не оформлять лицензии и не получать разрешение от регулятора.

Как новые правила могут повлиять на курс доллара

Еще одно важное нововведение – срок обязательной продажи части валютной выручки увеличат. Сейчас бизнес, который, к примеру, заработал на экспорте $100 тыс., на $50 тыс. обязан за 180 дней купить гривни в украинском банке, который получил необходимую лицензию. После вступления закона в силу продать валюту можно будет в любом банке, а сроки отменят.

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Именно это новшество, согласно оценкам экспертов, может ударить по гривне. «Вопрос достаточно спорный, поскольку в определенной степени эта финансовая стабильность и держится на ограничениях НБУ, но есть и обязательства привести в соответствие законодательство. Для бизнеса это безусловный плюс. Наши международные партнеры говорили о зарегулированности валютного законодательства. Тот же вопрос о возвращении валютной выручки, то, на что начнет жаловаться любой бухгалтер предприятия», — отметил эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль.

В то же время экономист Международного центра перспективных исследований Егор Киян соглашается: отмена четкого ограничения по срокам для экспортеров может создать определенный лаг в валютных поступлениях. Какую-то часть выручки бизнесмены могут положить на счета в первую очередь, остальное – отсрочить. Со временем ситуация стабилизируется, однако в краткосрочной перспективе возможны колебания. Экономист отмечает: «Действующая система дает контроль притока валюты, но, с другой стороны, это создает возможность влиять на бизнес: кто первый получит лицензию, кому дадут разрешение, кому не дадут. Это дает возможность лоббировать интересы одного бизнеса и ущемлять другой. Но покамест, я считаю, такое регулирование нам необходимо».

Правда, стоит учитывать, что документ разрешает Национальному банку возвращать ограничения в случае возникновения кризисных ситуаций. Тогда, несмотря на либерализацию, регулятор сможет вернуть ограничения.





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