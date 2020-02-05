Заробитчаны как стимул роста экономики – эксперт USAID

Как правильно гордиться Украиной, чтобы это приносило прибыль государству, и какие возможности для развития сейчас важно не прозевать – рассказал эксперт по вопросам экономического развития, привлечения инвестиций и продвижения экспорта Душан Кулка.

Душан Кулка – руководитель направления по продвижению экспорта Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», бывший чешский парламентарий, мэр города Пршелоуч в 1990-1998 годах.

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В интервью 24 каналу он объяснил, как национальная идентичность может приносить прибыль, какие задачи сейчас стоят перед государственным сектором и почему заробитчане – это потенциальный ресурс развития Украины.

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ) способствует развитию сильной, диверсифицированной и открытой экономики Украины путем улучшения бизнес-среды для малых и средних предприятий (МСП), повышения конкурентности ключевых отраслей экономики и обеспечения Украины возможностями воспользоваться преимуществами соглашений о свободной торговле. Целью Программы КЭУ является поощрение создания бизнес-стартапов и деятельности малых и средних предприятий (МСП), повышения конкуренции на внутреннем рынке Украины и поддержка конкурентоспособности украинских предприятий на международных рынках.

В одном из интервью вы сказали, что украинский интерес заключается в том, чтобы развивать украинскую идентичность. Что именно вы имели в виду?

Украинская идентичность – многогранное явление, которое затрагивает различные сферы жизни. Мне ближе экономический аспект. Возьмем, например, сферу ИТ. В ней работают интересные компании, которые развиваются, разрабатывают много крутых вещей и успешно продают свою продукцию или услуги на зарубежных рынках. Они очень ориентированы на экспорт. Они пользуются украинскими специалистами и украинским интеллектуальным ресурсом, но никто не знает, что эти компании и их продукт – именно украинские.

Итак, у вас есть крутой продукт, созданный украинскими разработчиками. Вы имеете мощные компании, созданные украинцами. Но никто об этом не знает. В этом случае развивать национальную идентичность означает создать такие условия, чтобы эти компании и разработчики могли громко заявить, что они украинские. Хотя сейчас я уже вижу, что этот процесс начался. Как минимум, я вижу положительные сдвиги.

Какие именно?

Компании начинают заявлять о том, что они украинские, на международных рынках начинают акцентировать внимание на том, что определенные продукты разработаны именно украинскими специалистами. Вы имеете очень мощную правительственную маркетинговую программу Ukraine Now, офис промоции много делает для того, чтобы популяризировать украинскую экономику, куда можно выгодно вкладывать деньги.

В области ИТ, опять же, большим достижением является отправка украинской делегации в Кремниевую долину на конференцию предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 для привлечения дополнительных инвестиций. Наша программа привлечена к реализации этого проекта. Мы хотим, чтобы украинские проекты громко заявляли о том, что они – украинцы. Понятно, если компании будут масштабировать свой продукт на американский рынок, то в США должен быть представительский офис для эффективной работы на американском рынке. Это – нормально. Но нужно декларировать, что продукт создан мощностью украинского интеллектуального ресурса. Это – важно. Более того, для того, чтобы продукты могли выходить на международные рынки, важно, чтобы компания была не просто группой ФЛП, которым платят полулегально, а полноценно зарегистрированной в Украине нормальной компанией. Так выглядит интернационализация бизнеса.



Руководитель направления по продвижению экспорта Душан Кулка / фото Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины»

С другой стороны, компании не акцентируют, что они украинские, не потому, что стесняются, да?

По разным причинам. С одной стороны, это – вопрос защиты интеллектуальной собственности. Вы должны быть защищены на тех рынках, где продаетесь. Украина еще совсем недавно не была в списке лучших стран по защите интеллектуальной собственности. Поэтому исторически многие компании и немало замечательных идей были зарегистрированы за пределами страны.

С другой стороны, часто случалось так, что отдельные лица с инспекционными полномочиями, или отдельные ведомства, которые отвечают за инспекции, заметив успешную компанию, которая генерирует деньги, любили инспектировать эту компанию больше других, и уделять им больше времени. При таких практиках, компаниям было не выгодно быть успешными в Украине. Легче было регистрироваться заграницей.

То есть, это история о том, что вещи, которые мы считаем достаточно абстрактными – такие как национальная идентичность и имидж – на самом деле должны конвертироваться в деньги?

Да. Их нужно конвертировать в деньги. Это процесс, который уже происходит, его нужно поддерживать. Нужно продвигать украинскую технологическую индустрию и экосистему, в которой она развивается.

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Вау-эффект украинского ИТ. Почему он именно «Вау!»?

Благодаря математике. По моему мнению, и по мнению значительно более умных людей, с которыми я имел возможность пообщаться, в Украине все еще поддерживают высокий уровень преподавания математики и технических наук. Вы все еще выпускаете значительное количество молодежи, которая имеет качественное образование, связанное с техническим и IT-индустриями. Вы создаете важный человеческий ресурс для развития индустрии. В конце концов, он материализуется в качественных продуктах, в компаниях, которые могут предложить мощные услуги по аутсорсу и в новых компаниях, которые выходят на рынок с интересными идеями и разработками.

В то же время в технической и ИТ-индустриях молодые украинцы могут зарабатывать, не покидая страну. Это – еще один важный драйвер успешного роста индустрии в стране.



Душан Кулка убежден, что Украине необходимо быть вовлеченной в сотрудничество с международными рынками / Фото facebook.com/usaidcep.ua

Startup Grind Global – конференция, которая разрушает стереотип о том, что украинские продукты не могут покорить мир. Потому что они могут и уже должны ехать в Кремниевую долину, чтобы соревноваться за инвестиции…

Ну, пока деньги не привезли, но получили на это шанс. Здесь мы должны честно признать, что этот шанс предоставлен не только Украине, а и другим странам. Но традиционно США – один из ключевых рынков для украинских ИТ-продуктов. Кремниевая долина – это сердце глобальной ИТ-индустрии. Там сконцентрированы основные интеллектуальные мощности, игроки, деньги и возможности. Поэтому мы хотим, чтобы украинские компании были представлены в этом окружении, чтобы они имели возможность привлечь к себе внимание инвесторов. Собственно, внимание инвесторов – это ключевая цель участия в этой конференции Startup Grind Global. Кроме того, она дает возможность найти новых партнеров, сгенерировать новые продажи, это такой приятный бонус, который получают компании, участвующие в конференции.

Еще одно. В области IT-Tech все экосистемы существуют по иерархической структуре: более значительные влияют на существование всех остальных. Чем больше связей украинское ИТ-сообщество создаст с ключевыми игроками в мире – тем лучше будет для всех.

Вы как-то говорили, что экспорт – не является суперсилой Украины…

Сейчас Украина занимает 52 место в списке мировых экспортеров. Например, в 2018 году Украина экспортировала товары и услуги примерно на 48 миллиардов долларов. Моя родина – Чехия – занимает 28 позицию в этом списке. Хотя она значительно меньше и по количеству населения, и по территории. У каждой страны своя история и свои факторы, которые влияли на ее текущее состояние.

Экспорт действительно никогда не был суперсилой Украины. Отечественные экспортеры были традиционно больше ориентированы на Россию и постсоветские страны. Это – абсолютно другое пространство.

Сейчас украинцы только начинают исследовать мировой рынок и его возможности?

Да. Традиционно, ключевые товары, которые Украина экспортирует, являются железо, зерновые, жиры и масла, в меньшем количестве – техническое оборудование и товары в сфере ИТ, но объем экспорта здесь постоянно растет. Но вы понимаете, что есть огромная разница между продажей зерновых и продажей интеллектуальных разработок. Возможностей для продажи ИТ-технологий значительно больше. Поэтому тенденция к стремительному росту ИТ-экспорта на самом деле является очень приятной. Это – хороший потенциал на будущее.

Глобальные тренды сегодня показывают, что экономики становятся все более зависимыми от международного обмена. Поэтому Украине просто необходимо быть вовлеченной в сотрудничество с международными рынками, иначе – будут проблемы. Собственно, для этого наша программа здесь и работает – чтобы повышать конкурентоспособность украинской экономики.

Вы можете спрогнозировать, что ждет Украину в 2020 году?

Общая характеристика всего, что сегодня происходит вокруг нас – абсолютная непредсказуемость. Но если драматично-ужасного не произойдет, то, думаю, Украина будет демонстрировать дальнейший рост экономики и активности экспортеров. Это не будет стремительный и легкий рост, но до конца года у украинской экономики есть шанс несколько улучшить свои показатели. Но рисков очень много, поэтому почти невозможно что-то прогнозировать. Нужно настраиваться на достижение успеха, использовать существующие возможности, много и тяжело работать – это увеличивает шансы на успех.

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Использовать существующие возможности – какие, например?

Государственный сектор сейчас должен делать все возможное, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов, создавать лучшие условия для размещения иностранных инвестиций в Украине. Не только в ИТ. В Украине есть немало возможностей для того, чтобы привлечь средства и людей в производство. Многие украинцы сейчас трудятся на фабриках в Польше или Словакии, например. Это – возможность реализовать программу, что-то вроде, «Возвращайся домой и бери с собой свою фабрику».

Я, кстати, знаю примеры компаний в Чехии, в которых работает много украинцев. Эти компании открытие подобного производства в Украине. Задача государственного сектора – использовать эту возможность и сделать все возможное, чтобы такие бизнесы чувствовали себя в Украине комфортно и безопасно.

Нужно поддерживать экспортные возможности для украинских компаний и готовить будущих экспортеров или специалистов по международным продажам. Нужно привлекать больше малых бизнесов к экспорту. Международная торговля уже не является площадкой исключительно для крупных корпораций. Глобальная экономика меняется и немало маленьких компаний имеют возможность организовывать операции на международном рынке. В Украине этот процесс происходит, но его стоит поддержать и стимулировать.

Вот по вопросу возвращения украинцев. Многие украинцы выезжают, например, в Чехию, за лучшей жизнью. Потому что там – лучшая инфраструктура, удобный быт, выше зарплата, социальная стабильность, больше уверенности в безопасности своих возможностей… Что Украина может им предложить, чтобы они вернулись?

Семьи, родственники, друзья. Конечно, ты можешь чувствовать себя удобнее и комфортнее, наслаждаться лучшей инфраструктурой. Но эти прелести не работают для всех и они не работают навсегда. Так, какой-то процент заробитчан не вернется никогда. Но будет достаточное количество людей, которых сейчас Украина должна воспринимать как потенциальный ресурс. Потому что они уехали не навсегда. И сейчас за рубежом они не просто зарабатывают деньги – они генерируют определенный опыт. С которым они вернутся домой, и они используют этот опыт здесь.

То есть, не все те, кто уехал на заработки, для Украины потеряны?

Конечно! Я бы воспринимал заробитчан как потенциальный стимул роста экономики. В 1990-х Польша переживала очень подобную проблему – немало молодых поляков выезжали на работу в Британию и другие страны. Тогда в Польше была паника из-за того, что они теряют молодежь. После экономического кризиса 2008 года, многие из тех молодых поляков, которые выехали на заработки, вернулись домой, привезли с собой заграничный опыт и знания, деньги, бизнес-связи и начали развивать свои дела в Польше. Они стали драйвером роста польской экономики.

То же самое может произойти и в Украине. Ищите варианты, которые будут стимулировать этот процесс возвращения. Начиная с обычной рекламы. Если бы я был мэром маленького украинского городка, я бы отсылал праздничные открытки работникам заграницу, просто чтобы показать им, что дома о них помнят, их ценят и хотят поддерживать с ними контакт.



Самоорганизация – это то, что меня действительно захватывает в украинцах, замечает Душан Кулка / фото facebook.com/usaidcep.ua

Вы были мэром чешского города. Вы знаете разницу восприятия местного самоуправления в Чехии и в Украине. Как эффективное местное самоуправление связано с экономическим благополучием каждой семьи?

Если вы посмотрите на государственный сектор – весь, от президента до мэра города или сельского главы – то больше всего на повседневную жизнь украинцев влияют именно местные управленцы. Законотворчество, внешняя политика, нормативные акты важны, ибо все это – непоколебимая основа государственности. Но на местном уровне отвечают за абсолютно практические вещи, которые определяют качество нашей жизни: дороги, тротуары, состояние канализации, качественное водоснабжение, вывоз мусора, наличие света, начальное образование. Если ваша местная община активная, если вы имеете хорошего мэра и можете его контролировать – вы хорошо живете.

Представители бизнеса зависимы от законов, которые принимает парламент или экономической политики, которую определяет правительство. Но на общегосударственном уровне изменения происходят не так часто. Подавляющее большинство вашего взаимодействия будет происходить с местным окружением. Если у вас есть хорошая транспортная развязка – ваш бизнес будет успешнее, чем тот, который расположен в населенном пункте, до которого невозможно доехать. Если в вашей местной школе качественно преподают – вы имеете умных сотрудников и выиграете от этого. Если местные чиновники добросовестно, качественно и быстро выполняют свою работу, то вы получаете от этого преимущества постоянно.

Во многих аспектах качественное местное управление критически важное. Процесс децентрализации, кстати, показывает преимущества качественного локального управления. Посмотрите на Тростянец или Чертков. Там стремительное улучшение на всех уровнях местная община реализовала просто получив возможность качественно и самостоятельно управлять своими ресурсами и грамотнее использовать свои бюджеты.

Что вас больше всего поразило в украинцах, когда вы начали работать в нашей стране?

То, что больше всего поразило и порадовало – украинцы очень свободолюбивы. Настолько, что это иногда даже немного граничит с анархией. Такая свободолюбивая ментальность – ваш драйвер для политических изменений.

Кроме того, украинское сообщество отличается умением самоорганизовываться. Это проявляется постоянно и в разных ситуациях: если что-то должно быть сделано, вы не будете ждать, пока какой-то лидер скажет вам, как это сделать. Я это заметил еще во время Евро-2012, когда в центре огромное количество туристов неожиданно накрыл страшный ливень. Украинцы абсолютно спонтанно начали делать все возможное, чтобы позаботиться о намокших гостях страны, которые жили в палатках. Это проявляется в умении спонтанно организовать вечеринку с едой, напитками, музыкой и развлекательной программой без всякого официального организатора. Самоорганизация – это то, что меня действительно восхищает. И это то, что также помогает постоянно делать ваше общество лучше.

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