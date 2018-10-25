Заробитчане спасают экономику Украины

По данным НБУ, в январе – июле 2018 года гастарбайтеры перевели в Украину $6,3 млрд. Впечатляющая цифра, особенно если учесть, что за аналогичный период 2017-го заробитчане отправили из-за границы $4,8 млрд, а в 2013 году – всего $3,7 млрд.

Казалось бы, надо поблагодарить несчастных людей, которые, благодаря заботам «европейской власти» Украины, вынуждены обеспечивать выживание своих семей и себя, превратившись в бесправных рабов за рубежом? При этом спасая платежный баланс Украины.

Но нет. У отечественных чинуш – другое мнение. Эти патологические бездельники видят в украинских гастарбайтерах источник наживы. Своей собственной.

Выигрыш в лотерею и перевод из-за рубежа, превышающие 50 тыс. грн, органы соцзащиты населения будут трактовать как доход и принимать во внимание при решении назначить субсидию или нет. Об этом заявил министр социальной политики А. Рева, передает пресс-служба ведомства.

Что, не понятно: подобного рода заявления приведут лишь к тому, что переводы валюты в Украину уйдут в тень? Где они, собственно говоря, в основном и пребывают.

Должен ли занимать место министра соцполитики Украины бывший политрук Советской армии, получающий огромную зарплату? Вопрос, как говорится, риторический.

Общественное движение «Украинский выбор — Право народа»





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