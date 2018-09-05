Заробитчане спасают экономику, но им мешают

Бороться с проблемой трудовой миграции заградительными мерами опасно

По данным НБУ в январе-июле 2018 года гастарбайтеры перевели в Украину $6,3 млрд. Впечатляющая цифра, особенно если учесть, что за аналогичный период 2017 года заробитчане отправили из-за границы $4,8 млрд., а в 2013 году — всего $3,7 млрд.

Но это лишь официальная статистика. В действительности, с учетом неофициальных платежей за семь месяцев 2018 года в Украину зашли около $9 млрд иностранных заработков украинцев. В 6 раз больше объема всех зарубежных инвестиций, которые Украина получила в этом году, передает ubr.ua.

На этом фоне дискуссии о паре миллиардов долларов, которые МВФ может предоставить стране до конца года, смотрятся нелепо. К тому же, кредиты Фонда нужно возвращать, а вот валюта, которую украинцы привозят в Украину, работает на экономику и не подлежит возврату.

Да и рост ВВП, которым так любит хвастаться Госстат и правительство, во многом заслуга денег гастарбайтеров. Нацбанк и Госслужба статистики отмечают, что прирост ВВП на 3,4% в первом полугодии значительной мерой был обусловлен развитием торговли и операций с недвижимостью.

Так у всех

Конечно, и первая, и вторая отрасли растут не только за счет денег гастарбайтеров. Однако опросы показывают, что порядка 80% всех переведенных в страну валютных средств они конвертируют в гривну и тратят на покупку товаров. А также инвестируют в строительство и ремонт своего жилья. Если же учесть, что большая часть продуктов и стройматериалов производятся внутри страны, то и рост промышленности Украины — заслуга гастарбайтеров.

Фактически заробитчане изымают валюту из зарубежных стран, чтобы стимулировать рост экономики Украины. Без их средств Украина не получила бы отрадную статистику роста ВВП, а курс доллара давно улетел за отметку 50 грн./$.

Отдельные эксперты и политики видят в разгуле трудовой миграции угрозу. И даже пробуют ставить для преграды для выезжающих на заграничные заработки украинцев. Между тем, следует признать, что мировая экономика стремительно глобализируется и трансформируется. А экспорт рабочей силы вовсе не уникальная черта нашей экономической модели.

Даже жители развитых Германии и Франции уезжают работать за границей. Как результат, страны получают десятки миллиардов долларов валютной выручки ежегодно. Экспорт рабочей силы стал таким же естественным элементом мировой экономики, как экспорт газа или нефти, зерна и подсолнечного масла. Более того, многие развитые государства стимулируют экспорт рабочей силы, например, та же Германия.

Разница лишь в том, что в Германии этот процесс происходит цивилизовано в рамках миграционного и налогового законодательства. В Украине же царит хаос и неразбериха. А львиная доля трудовых мигрантов обходит стороной белый рынок.

Причем пока, вопреки громким заявлениям правительства, их попытки помочь украинским гастарбайтерам преследуют ровно противоположные задачи.

Вместо того, чтобы регулировать внутренний рынок, государству стоило бы заняться подписанием договоров со странами, в которые украинские заробитчане едут чаще и охотнее всего. Закреплять в таких документах условия найма рабочей силы и уплаты налогов, пенсионного обеспечения и защиты трудовых прав. Это то, чего по-настоящему не хватает украинцам.

Пока же они часто жалуются на нарушения их трудовых прав, путаницу в вопросах двойного налогообложения и неясные пенсионные перспективы. Но все эти вопросы можно было бы утрясти в межгосударственных соглашениях, как, например, это сделали Германия или Китай, которые также экспортируют рабочую силу.

Приятный бонус

Экспорт рабочей силы имеет еще одну очень полезную особенность. Вопреки расхожему мнению, далеко не все наши заробитчане отправляются к соседям собирать клубнику и яблоки. Многие из них работают в Польше в новых современных компаниях, которые входят в ведущие мировые консорциумы и конгломераты. В результате украинцы получают солидный и легко монетизируемый опыт работаты.

Если предоставить для них возможности, большинство, заработав деньги в ЕС, вернутся в Украину и откроют собственный бизнес, опираясь на полученный в ЕС опыт. Именно такой путь прошла Турция: очень многие тамошние бизнесмены заработали первые деньги в Германии.

Бороться с трудовой миграцией заградительными мероприятиями глупо и опасно. Если экономика Украины действительно будет показывать рост, а зарплата будет существенно расти, проблема дефицита рабочей силы исчезнет сама собой. До тех пор задача государства реальными действиями помогать заробитчанам.

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