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Заробитчане доводят Украину до катастрофы, ситуация накаляется все сильнее

Экономика Украины 04 Сен 2018
Заробитчане доводят Украину до катастрофы, ситуация накаляется все сильнее
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Все больше украинцев направляются на заработки за границу и значительное количество наших соотечественников остается там жить

Ежегодно почти миллион граждан Украины покидают страну.

«У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно 1 миллион украинцев выезжают ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в ближайшее время сохранится», — отметил глава украинского МИД Павел Климкин.

Только в соседней Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев.

Так, украинцы отправляются за границу в поисках лучшего заработка. Большинство из них оседают в странах ближнего зарубежья. Но многие в поисках лучшей жизни уезжают еще дальше в Европу и Америку.

В то же время, на сезонные работы за границу едет около 9 миллионов украинцев.

Как стало известно, начиная с марта этого года, более 360 тысяч украинцев отправились работать за границу. Об этом свидетельствуют данные ресурса Ukrainianpeopleleaks, где происходит онлайн-подсчет уехавших на заработки за границу.

Основной причиной выезда соотечественников за границу является слабая экономика Украины.

«Кто бы что ни говорил, для того, чтобы остановить миграцию, надо наладить экономику в стране. Наладить экономику в стране, это означает как минимум изменить ВВП, который у нас сейчас есть $ 2000 (речь идет о номинальном ВВП на душу населения). Попытаться поднять его до того уровня, который есть в Румынии, например, одной из беднейших европейских стран», — отмечает эксперт.

Из-за трудовой миграции в течение ближайших 30 лет численность населения Украины может сократиться до 36 млн.

Следует отметить, что украинцы основательно пополняют население других стран, при этом в самой Украине этот показатель стремительно падает. Так, по информации польских СМИ, только в прошлом году в этой стране родились 2 705 детей с иностранным гражданством, 1590 из них — это дети украинцев.

Напомним, украинцев привлекают свежими вакансиями в Польшу, стало известно, сколько и за что платят.

Как сообщала Politeka, население Украины катастрофически сокращается, ужасная статистика.

Также Politeka писала, что украинцы облюбовали новую страну для массовой миграции.

Источник: Украинская правда

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