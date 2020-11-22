Запуск спутников «Гонец-М» отложили из-за проблем с ракетой. Ридус

Претензии к ракете-носителю «Союз-2» стали причиной переноса запуска трех спутников связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк. Новый старт состоится примерно через десять дней, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Изначально старт ракеты был запланирован на 24 ноября. Об этом на прошлой неделе доложил министру обороны Сергею Шойгу главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Однако, судя по всему, в процесс подготовки и к вывозу ракеты на стартовый комплекс были найдены недочеты. Подробности проблем не сообщаются.

«Ее будут разбирать и менять ряд деталей», — цитирует ТАСС слова источника.

Низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи «Гонец» обеспечивает глобальный обмен информацией с подвижными и стационарными объектами. Он, а также используется при организации каналов ретрансляции различного назначения.

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В конце прошлого года для запуска блок спутников «Гонец-М» использовалась ракета-носитель легкого класса «Рокот». Она стартовала 27 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области.





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