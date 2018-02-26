Запущен интернет-магазин нового молодежного бренда серебряных украшений «Срібна Країна»

Молодежный бренд серебряных украшений «Срібна Країна», открывший десятки торговых точек «Срібна Країна» в престижных центрах Киева, Запорожья, Белой Церкви и других городов Украины, вышел на общеукраинский уровень, запустив интернет-магазин www.sribnakraina.com

В нашем динамичном мире важно не упустить момент — меняться, становиться лучше и идти вперед. В 2018 году DoDo @nadyadorofeeva и Позитив @positiff стали официальными лицами нового молодежного бренда серебряных украшений «Срібна Країна». Группа «Время и Стекло» создает тренды и точно знает, как быть на стиле!

Ювелирный бренд «Срібна Країна» решительно вошел на рынок. Его отличительные черты – молодежое позиционирование, продуманный до мелочей брендинг, яркий и запоминающийся, позволили быстро завоевать лидирующие позиции.

А в конце января уже ставший узнаваемым молодежный ювелирный бренд «Срібна Країна» запустил свой фирменный интернет-магазин, яркий и стильный дизайн которого дарит незабываемые эмоции, а удобная навигация, описание товаров, преимущества оплаты и доставки позволит быстро выбрать и приобрести понравившееся украшение. Все, кто любит одеваться ярко, модно и оригинально в интернет-магазине «Срібна Країна» найдет для себя стильные ювелирные украшения, которые позволят быть всегда в центре внимания. Срібна Країна — и ты на стиле!

Приятный бонус для всех клиентов интернет-магазина — эксклюзивная линейка серебряных украшений от группы «Время и Стекло» и бренда «Срібна Країна», разработанная специально для вас! Вы можете приобрести оригинальный серебряный браслет DoDo! В подарок — автограф от Нади Дорофеевой и коллекция #sribnakraina стикеров.

Преимущеста интернет-магазина «Срібна Країна» — бесплатная доставка и обмен в течение 14 дней. Вы можете выбрать как доставку в любой удобный для вас магазин ювелирной сети, так и заказать изделия на отделение «Новой Почты». Любой способ доставки – бесплатный, это не зависит от стоимости товара и способа оплаты. Совершить ее можно при получении, комиссия за перевод наложенной суммы также отсутствует. Кроме того, вы сами сможете отследить свой заказ на страничке специального раздела интернет-магазина. Также предусмотрена курьерская доставка. Еще одно преимущество — прием Visa и MasterCard посредством системы LiqPay, безопасность которой определена технологиями OTP и 3-D Secure. При этом предоплата осуществляется по желанию клиента. Все товары доставляются в бесплатной фирменной упаковке.

«Мы хотим, чтобы покупать в нашем интернет-магазине было очень просто, чтобы клиенты интересовались товаром без мысли: “А во сколько обойдется доставка?”. Уверены, интересоваться есть чем. Мы изучили сотни фэшн-блогов, разработали уникальные воплощения трендов и, наконец, привлекли высокотехнологичные ювелирные заводы, которые позволили создать огромный ассортимент, соответствующий духу времени. Одновременно никакой сиюминутности, все украшения рассчитаны долго оставаться привлекательными благодаря дизайну, качеству и использованию современных технологий производства», — сказал Леонид Погребняк, генеральный директор ювелирной сети «Срібна Країна»

Таким образом, бренд «Срібна Країна» мгновенно и масштабно увеличил свое присутствие, став доступным по всей стране. Он подтверждает звание современного как дизайном изделий, так и схемой работы с клиентами.





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