Запрет на въезд в Крым коснулся иностранных журналистов — Liga.net

Фото: facebook.com/mip.gov.ua

Миниформполитики работает над процедурой, которая позволит обеспечить международным СМИ доступ на оккупированный полуостров

Украинская власть разрабатывает процедуру, которая обеспечит механизм доступа иностранных журналистов в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщило в Facebook министерство информационной политики Украины.

В ведомстве напомнили, что Государственная пограничная служба Украины сообщила о запрете на въезд иностранцев в Крым на время действия правового режима военного положения.

«Министерство информационной политики в контакте с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой Украины работают над выработкой процедуры, которая обеспечит механизм доступа иностранных журналистов во временно оккупированный Крым», — заявили в МИП.

Вчера, 29 ноября, на период действия военного положения Госпогранслужба закрыла въезд во временно оккупированный Крым всем иностранцам.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир «Яны Капу», который с малыми бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Украинские корабли россияне отбуксировали в оккупированную Керчь, а их экипажи взяли в плен.

26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц — до 14:00 дня 26 декабря — в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. «За» проголосовали 276 депутатов. Позднее президент подписал этот документ.

ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.





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