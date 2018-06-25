Запорожский депутат убил пьяного нудиста, бегавшего по дороге

Депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин сбил насмерть пешехода, который был пьян и бегал по трассе голым

Как рассказал Гришин на своей странице в Facebook, ДТП произошло вчера в 21:50 на трассе «Симферополь-Харьков», информирует «ДС».

«Вчера примерно в 21:50, возвращаясь домой из города Бердянск, вместе со своей семьей — мамой и дочкой — на трассе Симферополь — Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказал депутат.

В 21:55 он вызвал скорую и полицию и вместе с другими людьми оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. Пострадавшего доставили в областную больницу, однако врачи не смогли спасти его.

Гришин выразил соболезнования близким погибшего.

При этом депутат подчеркнул, что был трезвым и прошел медицинские экспертизы, подтверждающие это.

«Вместе с правоохранителями проводим все необходимые следственные действия. Должны установить мотивацию действий погибшего и все обстоятельства этой трагедии, в результате которой могли пострадать и другие люди. Сделал все, что мог, чтобы спасти человека! Алкоголь губит людей. Просто ужасно», — заключил он.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник