Запорожские чиновники назвали уровень теневой экономики. Им, кажется, что-то известно – из собственной жизни

На заседании выездной комиссии по зарплатным долгам в Васильевке, о чем анонсировал сайт Запорожской ОГА, присутствующие вдруг обеспокоились уровнем теневой экономики в регионе.

По ориентировочным данным, приведенным на заседании, уровень теневой занятости населения в регионе составляет 36% от всех работающих, создающих валовой внутренний продукт. Но надо признать, что эти цифры очень приблизительные. Один из главных критериев, по которому пробуют определить «тень», – соотношение задекларированных доходов граждан и реального товарооборота.

Наверное, все это лучше делать на примере наших чиновников . Люди, официально получаюшие копейки, вдруг обзавелись дорогущими особняками и авто. В свое время журналист «Субботы плюс» Сергей Сидоров провел такое расследование на примере нашего губернатора Константина Брыля. И оказалось, что этот глава семьи, ни дня не проработав в качестве предпринимателя и получая небольшое жалованье от государства, по богатству обогнал многих известных бизнесменов, по крайней мере, по количеству «имений» в Киеве и пригороде и Крыму. Вот узнаем, откуда эти деньги, и проясним картину появления и реальные объемы нашей теневой экономики.

В феврале этого года это пробовал изучить Международный валютный фонд. В документе экспертов МВФ говорится, что средний размер теневой экономики Украины нынче составляет 44,8% ВВП.

В исторической хронологии это выглядит так. В 1991 году теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% валового внутреннего продукта, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%. Нисходящая тенденция наблюдалась до 2008 года — показатель снизился до 36,65%. Финансовый кризис стал причиной «отскока», и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах «39,2% — 43,5%».

Некоторые, менее оптимистичные аналитики, оценивают наш теневой сектор по мировому максимуму – в районе 70%. Наверное, это уж слишком, но кто его знает. Так же, как никто не знает, откуда у наших чиновников при среднеукраинской зарплате такие совсем не среднеукраинские доходы.

Конечно, теневой сектор есть во всех странах. Даже в наиболее развитых этот показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур). Но, во-первых, это не критично для хорошо развитой экономики. А во-вторых, в развитых странах постоянно отслеживают ПРИЧИНЫ происходящего и принимают, если надо, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (в первую очередь) меры для исправления ситуации.

А мы пока заседает и что-то говорим в пустоту.





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