Запасы газа в Украине: замерзнут ли украинцы зимой, в Нафтогазе сделали срочное заявление

Украина активно пополняет запасы природного газа в подземных хранилищах

Так, по состоянию на 6 сентября украинские запасы газа увеличились до 14,987 млрд куб. м.

За сутки в ПХГ было закачано 56,73 млн куб. м газа. И из ПХГ Украины топливо не отбиралось.

В частности, в хранилища поступило 24,5 млн куб. м газа из Словакии, 15,86 млн куб. м газа из Венгрии, в то время, как из Польщи газ не поступил.

В целом, украинские подзменые хранилища газа сейчас заполнены на 48%. На территории материковой Украины находится 12 подземных хранилищ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Премьер заявил про якобы растущую экономику и тут же предупредил украинцев о дефолте. Не смотря на заверения Владимира Гройсмана о якобы растущей экономике Украины, страна погрузилась в долговую яму, из которой сама не выберется. Премьер уже предупредил, что невыполнение условий МВФ поставит государство на грань дефолта.

«Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты»,- отметил премьер.

Как следует из его слов, дефолт в стране может наступить уже через две недели, если правительство не сможет договориться с МВФ.

Вместе с тем, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович уверен, что сегодня нет никакой необходимости в повышении цены на газ. Но власть вопреки законам экономики это делает, так как вступила в сговор с международными институтами, которым безразлична судьба Украины.

«Сегодняшний приезд миссии МВФ и переговоры с нашим правительством могут привести к уничтожению Украины, ее экономики. Если бы это была исключительно финансовая структура, которая своей целью ставит помощь слабым экономикам, то она давала бы рекомендации и средства под восстановление промышленности, реставрации портов, заводов и прочего. Это было бы другое дело!» – подчеркнул Рабинович.

Напомним, стало известно, что может спасти украинцев от поднятия цен на газ согласно требованиям МВФ.

Также Politeka писала, что самолет с главой МВФ оказался неисправным: все подробности аварии.

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