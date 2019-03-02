Западные военные эксперты недооценили русскую ракету «Циркон» — Новости политики, Новости России — EADaily

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» оказалась существенно быстрее и «смертоноснее», чем ожидали западные военные эксперты. Она появится в войсках уже в 2019 году, пишет в авторской статье обозреватель журнала Stern Гернот Крампер.

«Ракете, стартующей с подводной лодки и развивающей скорость в 11 тысяч километров в час, достаточно всего лишь пяти минут, чтобы достичь и уничтожить Пентагон», — предупреждает автор.

«Циркон» входит в состав «целой армады» новых вооружений, которыми Москва «хочет произвести впечатление» на США», отмечается в статье. При этом, в отличие от других оборонных проектов, ракета должна поступить на вооружение в соответствии с намеченным графиком.

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Скорость «Циркона» — 11 тысяч километров в час, и дальность поражения в 1 тысячу километров «существенно превосходят оценки западных экспертов». Они ожидали, что показатели российского гиперзвукового оружия будут на уровне порядка 6 тысяч километров в час и дальность поражения около 500 километров, указывает Гернот Крампер.

«Перехват такого оружия как „Циркон“ сегодня практически невозможен. Неядерные системы ПВО остановить ракету не в состоянии. За три минуты заряд преодолевает почти 600 километров. Эффективно противостоять подобным системам способны только электронные системы ПВО и лазерное оружие», — говорится в статье журнала Stern.

Ранее в эфире программы «Вести недели» были озвучены потенциальные цели для ракет «Циркон». Среди них оказались пункт управления президента США, командный центр Форт-Ритчи, пункт управления ядерными силами Джим-Крик, пункт управления стратегическими силами Мак-Клеллан, а также здание Пентагона в Вашингтоне.





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